США желают вместе с Вьетнамом содействовать переходу на чистую энергию

Джон Керри и Нгуен Ван Нэн. Фото: VNA

На встрече Нгуен Ван Нэн подтвердил, что в последние годы Партия и Государство Вьетнама придают приоритетное значение борьбе с изменением климата и ускорению перехода на чистую энергию. Был подписан ряд соответствующих документов в этой области. В частности, город Хошимин применяет многочисленные меры по мобилизации ресурсов для развития возобновляемой энергетики. Местные власти обратятся в уполномоченные ведомства за помощью в устранении проблем и создании благоприятных условий для развития чистой энергетики как в городе, так и по всей стране.

Обсуждая вопрос изменения климата, Джон Керри отметил необходимость активизации взаимодействия между Вьетнамом и США для реализации политики в этой области. Что касается развития возобновляемой энергетики, то специальный представитель президента США по вопросам климата выразил желание объединить усилия с вьетнамской стороной для ускорения перехода на чистую энергию.



