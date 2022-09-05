Báo Ảnh Việt Nam

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США желают вместе с Вьетнамом содействовать переходу на чистую энергию

Утром 4 сентября секретарь парткома города Хошимина Нгуен Ван Нэн принял спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, находящегося в Хошимине с рабочим визитом.
  Джон Керри и Нгуен Ван Нэн. Фото: VNA  

На встрече Нгуен Ван Нэн подтвердил, что в последние годы Партия и Государство Вьетнама придают приоритетное значение борьбе с изменением климата и ускорению перехода на чистую энергию. Был подписан ряд соответствующих документов в этой области. В частности, город Хошимин применяет многочисленные меры по мобилизации ресурсов для развития возобновляемой энергетики. Местные власти обратятся в уполномоченные ведомства за помощью в устранении проблем и создании благоприятных условий для развития чистой энергетики как в городе, так и по всей стране.

Обсуждая вопрос изменения климата, Джон Керри отметил необходимость активизации взаимодействия между Вьетнамом и США для реализации политики в этой области. Что касается развития возобновляемой энергетики, то специальный представитель президента США по вопросам климата выразил желание объединить усилия с вьетнамской стороной для ускорения перехода на чистую энергию.


ВИА

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