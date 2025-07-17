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США высоко оценивают сотрудничество Вьетнама в усилиях по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время войны
Он отметил, что данное сотрудничество началось за десятилетие до официального восстановления дипломатических отношений между двумя странами и продолжает оставаться важнейшей основой прочного партнёрства между США и Вьетнамом сегодня.
МаКиг написал: «Именно благодаря этому устойчивому и важнейшему сотрудничеству США удалось установить судьбу 752 американцев, пропавших без вести во Вьетнаме, вернуть их останки семьям, тем самым предоставив долгожданные ответы и хоть немного облегчив боль утраты. По оценкам, судьба ещё 1157 человек, предположительно находящихся на территории Вьетнама, может быть установлена благодаря проведению совместных с Вьетнамом архивных исследований, полевых расследований и раскопок».
По его словам, с 2015 года DPAA направило во Вьетнам более 97 исследовательских групп и 167 раскопочных миссий для совместной работы с вьетнамскими партнёрами. Даже в период ограничений на поездки в 2020–2021 годах из-за пандемии ковид-19 Вьетнам самостоятельно провёл 30 экспедиций по расследованиям и раскопкам.
Необходимое финансирование этой важной работы включает: поддержку авиации для доступа к отдалённым районам, строительство лагерей на месте, тщательное обследование на наличие неразорвавшихся боеприпасов, привлечение большого числа местных работников (иногда более 100 человек) для повышения эффективности раскопок, восстановление первоначального состояния земли и использование специализированного оборудования на сложных объектах.
За последние 10 лет сотрудничество между США и Вьетнамом позволило установить судьбу 35 пропавших военнослужащих: 19 — благодаря совместной полевой работе, один — через партнёрскую миссию США и 15 — на основе информации, предоставленной вьетнамской стороной.
Келли МаКиг отметил, что США продолжат прилагать усилия по поиску, эксгумации и идентификации военнослужащих, пропавших без вести во время войны во Вьетнаме, и значительная часть этих усилий стала возможной благодаря поддержке Правительства и народа Вьетнама.