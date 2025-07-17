США высоко оценивают сотрудничество Вьетнама в усилиях по поиску военнослужащих, пропавших без вести во время войны

Директор DPAA Келли Маккиг (крайняя слева) позирует для фотографии с послом Вьетнама в США Нгуеном Куок Зунгом (второй справа) на церемонии передачи военных реликвий в Вашингтоне, округ Колумбия, 15 июля 2025 года. Фото: ВИА