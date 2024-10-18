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НОВОСТИ

США вынесли окончательное решение по антидемпинговому расследованию в отношении вьетнамского алюминия

Министерство торговли США (DOC) недавно опубликовало окончательное решение по антидемпинговому расследованию в отношении алюминиевых экструзий и изделий из алюминия, произведенных во Вьетнаме, согласно данным Управления по торговой защите Министерства промышленности и торговли Вьетнама.

 

Расследование было начато 24 октября 2023 года по запросу Международного профсоюза работников сталелитейной, бумажной и лесной промышленности, резиновой промышленности, обрабатывающей промышленности, энергетики, смежных отраслей промышленности и сферы услуг США. Расследование длилось с 1 апреля по 30 сентября 2023 года.

В своем предварительном заключении от 7 мая 2024 года DOC постановил применить предварительную ставку антисубсидиарного налога в размере 2,85% к предприятию-обвинителю и 28 фирмам, а к остальным - ставку в размере 41,84%.
В своем окончательном заключении департамент установил средневзвешенную демпинговую маржу для предприятия-ответчика и 28 фирм на уровне 14,15%, что на 11,3% выше по сравнению с предварительным заключением. Для других компаний будет применяться национальная ставка, основанная на марже, заявленной заявителем, которая остается на уровне 41,84%.

DOC сообщил, что уведомил Комиссию по международной торговле США (ITC) о своем окончательном утвердительном решении.

ITC вынесет окончательное решение о том, нанесен ли существенный ущерб отечественной промышленности США или существует ли угроза нанесения существенного ущерба в результате импорта алюминиевых экструзий из Вьетнама, не позднее чем через 45 дней после окончательного заключения DOC. Если ITC определит, что существенного ущерба или угрозы существенного ущерба не существует, производство будет прекращено, все денежные депозиты возвращены или аннулированы, а приостановка ликвидации отменена. Если ITC определит, что такой ущерб существует, департамент издаст приказ об антидемпинговой пошлине.

Вьетнамской ассоциации алюминия рекомендуется обновить информацию для производителей и экспортеров, а предприятия должны внимательно следить за развитием событий, изучать политику США и антидемпинговые процедуры, а также диверсифицировать рынки сбыта.

ВИА/ИЖВ

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