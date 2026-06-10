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Считать практическую эффективность и интересы народов Вьетнама и Лаоса высшим критерием сотрудничества
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам приветствовал Премьер-министра Сонексая Сипхандона и возглавляемую им делегацию высокого уровня Правительства Лаоса, прибывших с официальным визитом во Вьетнам и для участия в Форуме будущего АСЕАН 2026; высоко оценил первый официальный визит Премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона во Вьетнам после XII съезда Народно-революционной партии Лаоса, отметив его исключительно важное значение для укрепления особых отношений Вьетнама и Лаоса, повышения политического доверия, поддержания эффективности механизмов контактов на высоком уровне, конкретизации договорённостей и обязательств высшего руководства двух партий и двух государств в виде практических программ сотрудничества и придания нового импульса двусторонним отношениям.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам поздравил партию, государство и народ братского Лаоса с важными и всесторонними достижениями последних лет; выразил уверенность, что под мудрым руководством Народно-революционной партии Лаоса во главе с Генеральным секретарём, Президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом и при решительном управлении правительства под руководством Премьер-министра Сонексая Сипхандона лаосский народ успешно реализует резолюции XII съезда партии и Десятый пятилетний национальный план социально-экономического развития, построит мирный, стабильный, единый и процветающий Лаос, уверенно продвигаясь к празднованию 100-летия со дня основания партии.
Генеральный секретарь, Президент государства подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама неизменно оказывают твёрдую поддержку делу обновления Лаоса, разделяют трудности, с которыми сталкивается лаосская сторона, и продолжат оказывать помощь в пределах своих возможностей для содействия макроэкономической стабильности, повышению эффективности управления и устойчивому развитию Лаоса.
С удовлетворением отметив успешное развитие сотрудничества между Вьетнамом и Лаосом, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам высоко оценил тесную координацию между правительствами двух стран в реализации договорённостей высшего уровня, итогов 48-го заседания Межправительственной комиссии Вьетнам – Лаос и достижение позитивных результатов во всех сферах: политике и внешних связях, безопасности и обороне, экономике, торговле, инвестициях, культуре, образовании и подготовке кадров, сотрудничестве между местными органами власти. Особо было отмечено эффективное функционирование механизмов сотрудничества и активная работа по устранению возникающих проблем и трудностей.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил двум странам продолжать укреплять политическое доверие, поддерживать обмен делегациями и контакты на высоком уровне по всем каналам; сохранять эффективное сотрудничество в сфере безопасности и обороны; активнее продвигать практическое и результативное экономическое сотрудничество, превращая его в подлинную опору отношений Вьетнама и Лаоса; обновлять формы взаимодействия в области образования и подготовки кадров, развития человеческих ресурсов; эффективно расширять сотрудничество между местными органами власти в разнообразных форматах.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам подчеркнул, что в сотрудничестве сторонам необходимо перейти от хорошего сотрудничества к эффективному сотрудничеству, превращать достигнутые договорённости в конкретные результаты, а главным критерием считать практическую эффективность и интересы народов двух стран; регулярно подводить итоги сотрудничества и определять направления взаимодействия на каждом этапе.
Говоря о конкретных проектах и направлениях сотрудничества, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил уделять первоочередное внимание стратегическим проектам в области транспорта, энергетики, сельского хозяйства и цифровой трансформации, прежде всего проектам развития порта Вунганг, строительству скоростной автомагистрали Ханой – Вьентьян и железной дороги Вунганг – Вьентьян; совершенствовать процедуры пересечения границы, продолжать использование национальных валют во взаиморасчётах для облегчения поездок граждан, туризма, торговли и инвестиций; сосредоточиться на окончательном решении существующих проблем и препятствий, а затем предлагать новые направления сотрудничества, соответствующие условиям и возможностям каждой страны.
Исходя из традиционных отношений солидарности между Вьетнамом, Лаосом и Камбоджей, Генеральный секретарь, Президент государства То Лам предложил сторонам продолжать тесную координацию с Камбоджей в деле сохранения и укрепления солидарности между тремя народами, а также эффективно реализовывать План действий по взаимосвязи экономик Камбоджи, Лаоса и Вьетнама до 2030 года.
Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон, выразив радость по случаю новой встречи с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом, искренне поблагодарил руководство партии, государства, правительства и народ Вьетнама за тёплый и внимательный приём, оказанный ему и лаосской делегации в ходе официального визита и участия в нынешнем Форуме АСЕАН; передал братские приветствия Генерального секретаря, Президента Лаоса Тхонглуна Сисулита и других руководителей Лаоса Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу, руководству и всему братскому народу Вьетнама.
Премьер-министр Лаоса проинформировал Генерального секретаря, Президента государства То Лама о результатах переговоров с Премьер-министром Ле Минь Хынгом, в ходе которых были согласованы важные направления дальнейшего развития сотрудничества; поблагодарил Генерального секретаря, Президента государства за постоянное внимание и руководство взаимодействием между правительствами двух стран в реализации договорённостей высшего уровня. В первые шесть месяцев года Вьетнам продолжал оставаться одним из крупнейших иностранных инвесторов в Лаосе, имея 289 проектов общей стоимостью 6,6 млрд долларов США, а объём двусторонней торговли в первом квартале 2026 года превысил 1,2 млрд долларов США. Оба правительства продолжат тесно сотрудничать для достижения цели довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов США в течение ближайших пяти лет.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон выразил глубокую признательность за огромную, своевременную и эффективную поддержку, которую Вьетнам оказывал Лаосу на протяжении многих лет, и подтвердил, что партия, государство и народ Лаоса сделают всё возможное для сохранения и укрепления особых лаосско-вьетнамских отношений.
Премьер-министр Сонексай Сипхандон полностью поддержал основные направления сотрудничества, предложенные Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом, и подтвердил, что Правительство Лаоса будет тесно координировать действия с Вьетнамом для эффективной реализации ключевых проектов сотрудничества, устранения трудностей для предприятий двух стран и достижения существенного прогресса в экономическом взаимодействии, соответствующего особому характеру политических отношений между двумя государствами; сохранения солидарности народов Лаоса, Вьетнама и Камбоджи, а также продолжения взаимной поддержки на региональных и международных многосторонних площадках, особенно в рамках АСЕАН, ООН и механизмов сотрудничества субрегиона реки Меконг.
Оба лидера договорились тесно координировать разработку планов и качественную организацию мероприятий, посвящённых 65-летию установления дипломатических отношений и 50-летию подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом, Лаосом и Вьетнамом в 2027 году, обеспечив их насыщенное, практическое и содержательное наполнение, тем самым продолжая широко распространять среди различных слоёв населения, особенно молодёжи двух стран, историческую ценность и современное значение особых отношений между Вьетнамом и Лаосом.
По этому случаю через Премьер-министра Сонексая Сипхандона Генеральный секретарь, Президент государства передал тёплые братские приветствия Генеральному секретарю, Президенту Лаоса Тхонглуну Сисулиту, а также руководителям и бывшим руководителям Лаоса.