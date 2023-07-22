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Супруга премьер-министра Вьетнама и супруга премьер-министра Малайзии посещают кукольный театр на воде
Представитель театра познакомил двух дам с общими чертами выставочного пространства и историей народного искусства кукольного театра на воде. Артисты познакомили их с искусством кукольного театра на воде и с изготовлением кукол. После этого две дамы наслаждались художественными выступлениями.
Были исполнены традиционные номера, сочетаемые с толикой современности, приближенной к новому ритму жизни.
Для дам были представлены танец дракона, традиционный оркестр Бат-ам, ритуальные танцы в исполнении талантливых артистов.
Супруга премьер-министра Малайзии выразила свое впечатление о вьетнамском кукольном театре на воде, наслаждаясь представлениями. Она выразила надежду, что этот вид искусства будет и впредь сохраняться и развиваться.