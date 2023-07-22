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Супруга премьер-министра Вьетнама и супруга премьер-министра Малайзии посещают кукольный театр на воде

Для дам были представлены танец дракона, традиционный оркестр Бат-ам, ритуальные танцы в исполнении талантливых артистов.
  Супруга премьер-министра Фам Минь Тьиня Ле Тхи Бить Чан и супруга премьер-министра Малайзии Дато Сери Др. Ван Азиза бинти Др. Ван Исмаил вместе посетили кукольное представление на воде во Вьетнамском театре современного искусства. Фото: Фам Киен/ВИА  
Во второй половине дня 20 июля в рамках официального визита во Вьетнам премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, супруга премьер-министра Фам Минь Тьиня Ле Тхи Бить Чан и супруга премьер-министра Малайзии Дато Сери Др. Ван Азиза бинти Др. Ван Исмаил вместе посетили кукольное представление на воде во Вьетнамском театре современного искусства.

Представитель театра познакомил двух дам с общими чертами выставочного пространства и историей народного искусства кукольного театра на воде. Артисты познакомили их с искусством кукольного театра на воде и с изготовлением кукол. После этого две дамы наслаждались художественными выступлениями.

Были исполнены традиционные номера, сочетаемые с толикой современности, приближенной к новому ритму жизни.

Для дам были представлены танец дракона, традиционный оркестр Бат-ам, ритуальные танцы в исполнении талантливых артистов.

Супруга премьер-министра Малайзии выразила свое впечатление о вьетнамском кукольном театре на воде, наслаждаясь представлениями. Она выразила надежду, что этот вид искусства будет и впредь сохраняться и развиваться.

ИЖВ/ВИА

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