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Супруга Премьер-министра Вьетнама вместе с супругами премьер-министров Лаоса, Камбоджи и Таиланда приняли участие в культурной программе обменов

8 июня в рамках официального визита во Вьетнам и участия в III Форуме будущего АСЕАН – 2026 высокопоставленных делегаций Лаосской Народно-Демократической Республики, Королевства Камбоджа и Королевства Таиланд супруга Премьер-министра Вьетнама Дао Тхи Бить Тхюи вместе с супругой Премьер-министра Лаоса Вандарой Сипхандон, супругой Премьер-министра Камбоджи Пич Чамони и супругой Премьер-министра Таиланда Тхананон Нирамит посетили комплекс Храма литературы — Императорской академии (Ванмьеу — Куоктызям) и приняли участие в ряде культурных мероприятий.
  Супруги премьер-министров посещают Ванмьеу — Куоктызям. Фото: ВИА  
В Храме литературы-Куоктызям Дао Тхи Бить Тхюи выразила радость по поводу встречи с супругами премьер-министров Лаоса, Камбоджи и Таиланда и отметила уверенность в том, что данное мероприятие станет не только возможностью лучше познакомиться со странами, народами и культурами друг друга, но и будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы, взаимной близости и доверия между народами государств региона.

Супруга Премьер-министра Вьетнама подчеркнула, что Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Таиланд являются близкими соседними странами, объединёнными богатым культурным пространством Юго-Восточной Азии. Все они высоко ценят семейные традиции, гостеприимство, дух общественной солидарности и уважение к гуманистическим ценностям. Именно эти общие черты создают естественное взаимопонимание и способствуют дальнейшему сближению народов.

Она отметила, что в последние годы отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей и Таиландом постоянно укрепляются и развиваются во многих сферах. Наряду с усилиями руководителей государств и профильных ведомств важную роль в углублении взаимопонимания, доверия и дружеских чувств между народами играют народная дипломатия и культурные обмены.

В ходе программы супруги премьер-министров и сопровождающая делегация посетили комплекс Ванмьеу — Куоктызям и ознакомились с его историей, архитектурой и культурным значением. Этот национальный памятник особого значения считается колыбелью вьетнамского образования и символом традиций уважения к знаниям и учителю, которые сохраняются во Вьетнаме на протяжении почти тысячи лет.

В выставочном пространстве «Си ты 3 — История учёных» в здании Тхайхок, расположенном на территории комплекса, гостям была представлена художественная инсталляция «Сад первых лауреатов государственных экзаменов», созданная с использованием традиционных ремесленных материалов — бамбука, бумаги зо, конических шляп и изделий из ротанга и бамбука. Экспозиция демонстрирует гармоничное переплетение прошлого и настоящего, создавая новые культурные смыслы и превращая исторический комплекс Ванмьеу — Куоктызям в место встречи поколений, интересующихся историей и культурой Вьетнама.

Продолжая знакомство с культурным наследием страны, супруги премьер-министров пообщались с народными мастерами и лично приняли участие в традиционных ремесленных занятиях: росписи конических шляп, ручной вышивке и наблюдении за процессом изготовления шёлка.

По завершении программы супруги премьер-министров Лаоса, Камбоджи и Таиланда выразили искреннюю благодарность за тёплый, внимательный и сердечный приём, оказанный им супругой Премьер-министра Вьетнама.

Дао Тхи Бить Тхюи выразила надежду, что добрые чувства, укреплённые благодаря таким искренним встречам, будут и впредь способствовать углублению взаимопонимания, развитию культурных связей и созданию прочной основы для дальнейшего укрепления дружбы между Вьетнамом и его соседними государствами.

ИЖВ/ВИА

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