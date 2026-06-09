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Супруга Премьер-министра Вьетнама вместе с супругами премьер-министров Лаоса, Камбоджи и Таиланда приняли участие в культурной программе обменов
Супруга Премьер-министра Вьетнама подчеркнула, что Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Таиланд являются близкими соседними странами, объединёнными богатым культурным пространством Юго-Восточной Азии. Все они высоко ценят семейные традиции, гостеприимство, дух общественной солидарности и уважение к гуманистическим ценностям. Именно эти общие черты создают естественное взаимопонимание и способствуют дальнейшему сближению народов.
Она отметила, что в последние годы отношения дружбы и сотрудничества между Вьетнамом, Лаосом, Камбоджей и Таиландом постоянно укрепляются и развиваются во многих сферах. Наряду с усилиями руководителей государств и профильных ведомств важную роль в углублении взаимопонимания, доверия и дружеских чувств между народами играют народная дипломатия и культурные обмены.
В ходе программы супруги премьер-министров и сопровождающая делегация посетили комплекс Ванмьеу — Куоктызям и ознакомились с его историей, архитектурой и культурным значением. Этот национальный памятник особого значения считается колыбелью вьетнамского образования и символом традиций уважения к знаниям и учителю, которые сохраняются во Вьетнаме на протяжении почти тысячи лет.
В выставочном пространстве «Си ты 3 — История учёных» в здании Тхайхок, расположенном на территории комплекса, гостям была представлена художественная инсталляция «Сад первых лауреатов государственных экзаменов», созданная с использованием традиционных ремесленных материалов — бамбука, бумаги зо, конических шляп и изделий из ротанга и бамбука. Экспозиция демонстрирует гармоничное переплетение прошлого и настоящего, создавая новые культурные смыслы и превращая исторический комплекс Ванмьеу — Куоктызям в место встречи поколений, интересующихся историей и культурой Вьетнама.
Продолжая знакомство с культурным наследием страны, супруги премьер-министров пообщались с народными мастерами и лично приняли участие в традиционных ремесленных занятиях: росписи конических шляп, ручной вышивке и наблюдении за процессом изготовления шёлка.
По завершении программы супруги премьер-министров Лаоса, Камбоджи и Таиланда выразили искреннюю благодарность за тёплый, внимательный и сердечный приём, оказанный им супругой Премьер-министра Вьетнама.
Дао Тхи Бить Тхюи выразила надежду, что добрые чувства, укреплённые благодаря таким искренним встречам, будут и впредь способствовать углублению взаимопонимания, развитию культурных связей и созданию прочной основы для дальнейшего укрепления дружбы между Вьетнамом и его соседними государствами.