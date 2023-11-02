Супруга Президента Монголии посетила начальную школу Чу Ван Ан

Они выразили свое восхищение посещением начальной школы Чу Ван Ан с богатой историей и достижениями и поздравили школу с тем, чего она добилась в преподавании и обучении.

Ухнаагийн Хурелсух сказала, что на нее произвела большое впечатление школа, в которой ученики могут развиваться в хорошей учебной среде.

Она выразила надежду, что учащиеся будут стараться изо всех сил, чтобы стать прекрасными гражданами, способными внести свой вклад в развитие Вьетнама, и передала наилучшие пожелания преподавателям.

Две первые леди посетили школьную библиотеку, умный класс рисования, и им были представлены две картины, на которых изображены вьетнамские и монгольские учащиеся в их традиционных костюмах.

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, его супруга и высокопоставленная делегация Монголии прибыли в Ханой в полдень 1 ноября, начав свой пятидневный государственный визит во Вьетнам по приглашению Президента Во Ван Тхыонга.

Визит проходит в контексте того, что в 2024 году обе страны будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений.

За прошедшие почти семь десятилетий вьетнамо-монгольская дружба постоянно укреплялась и активно развивалась. Хотя объем двусторонней торговли остается скромным, статистика свидетельствует о его прогрессе: в 2021 году он вырос с 81 млн. долл. до 85 млн. долл. в прошлом году, а за первые семь месяцев этого года его стоимость составила 65 млн. долл.

Между двумя странами сохраняется взаимная поддержка на международных форумах, а также обмен визитами высокопоставленных руководителей.

Ожидается, что визит монгольского лидера будет способствовать укреплению дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами .