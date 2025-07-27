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Супруга председателя Национального собрания посетила вьетнамскую деревню в Марокко

26 июля (по местному времени) по случаю официального визита председателя Национального собрания (НС) в Марокко, супруга председателя НС Чан Тхань Мана, Нгуен Тхи Тхань Нга, посетила Дуар Сфари - вьетнамскую деревню на окраине города Кенитра.
  Супруга председателя Национального собрания (НС) Чан Тхань Мана, Нгуен Тхи Тхань Нга, посетила вьетнамскую общину в Дуар-Сфари - вьетнамской деревне на окраине города Кенитра, 26 июля. Фото: ВИA  
Являясь ярким символом вьетнамско–марокканской дружбы, деревня является домом для небольшой, но глубоко укоренившейся вьетнамско-марокканской общины, которая существует в стране уже более полувека. Во время своего визита Нгуен Тхи Тхань Нга подарила подарки членам вьетнамской общины и тепло пообщалась с ними.

Среди жителей деревни есть семь из почти 80 семей с марокканскими мужьями, которые когда-то присоединились к Вьетминю во время войны сопротивления против французского колониального господства. Эти ветераны женились на вьетнамских женщинах и в 1972 году вернулись в Марокко в соответствии с двусторонним соглашением. Король Марокко Хасан II выделил им землю, чтобы они могли поселиться и построить новую жизнь.

В ходе визита Нгуен Тхи Тхань Нга и сопровождающие его делегаты осмотрели дома нескольких семей и посетили Вьетнамские ворота - архитектурную достопримечательность, которая, наряду с Марокканскими воротами, построенными в Бави, Ханой, в 1963 году, является символом прочной дружбы между двумя народами.

Члены общины поделились трогательными историями о своей жизни в Марокко, о своей тоске по родине предков и о своих постоянных усилиях по сохранению вьетнамского языка и традиций. К ним относятся празднование Лунного Нового года, приготовление вьетнамских пирогов баньтьынг, почитание предков и обучение молодого поколения вьетнамской культуре.

Высоко оценивая вьетнамскую общину за то, как она сохраняет вьетнамскую культурную идентичность на протяжении поколений, Нгуен Тхи Тхань Нга отметила, что Вьетнамские ворота - это не только дань дружбе, но и живое наследие, которое помогает будущим поколениям помнить о своих корнях, ценить общее наследие двух народов и вносить вклад в развитие двусторонних отношений.

Партия и государство Вьетнама всегда считают вьетнамцев, проживающих за рубежом, неотъемлемой частью нации и ценным ресурсом для развития страны, сказала она, призывая сообщество сохранять единство, поддерживать друг друга и продолжать вносить вклад в развитие родины.

По этому случаю она преподнесла жителям деревни сувениры из Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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