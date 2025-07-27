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Супруга председателя Национального собрания посетила вьетнамскую деревню в Марокко
Среди жителей деревни есть семь из почти 80 семей с марокканскими мужьями, которые когда-то присоединились к Вьетминю во время войны сопротивления против французского колониального господства. Эти ветераны женились на вьетнамских женщинах и в 1972 году вернулись в Марокко в соответствии с двусторонним соглашением. Король Марокко Хасан II выделил им землю, чтобы они могли поселиться и построить новую жизнь.
В ходе визита Нгуен Тхи Тхань Нга и сопровождающие его делегаты осмотрели дома нескольких семей и посетили Вьетнамские ворота - архитектурную достопримечательность, которая, наряду с Марокканскими воротами, построенными в Бави, Ханой, в 1963 году, является символом прочной дружбы между двумя народами.
Члены общины поделились трогательными историями о своей жизни в Марокко, о своей тоске по родине предков и о своих постоянных усилиях по сохранению вьетнамского языка и традиций. К ним относятся празднование Лунного Нового года, приготовление вьетнамских пирогов баньтьынг, почитание предков и обучение молодого поколения вьетнамской культуре.
Высоко оценивая вьетнамскую общину за то, как она сохраняет вьетнамскую культурную идентичность на протяжении поколений, Нгуен Тхи Тхань Нга отметила, что Вьетнамские ворота - это не только дань дружбе, но и живое наследие, которое помогает будущим поколениям помнить о своих корнях, ценить общее наследие двух народов и вносить вклад в развитие двусторонних отношений.
Партия и государство Вьетнама всегда считают вьетнамцев, проживающих за рубежом, неотъемлемой частью нации и ценным ресурсом для развития страны, сказала она, призывая сообщество сохранять единство, поддерживать друг друга и продолжать вносить вклад в развитие родины.
По этому случаю она преподнесла жителям деревни сувениры из Вьетнама.