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Супруга Генсек ЦК КПВ и Генеральный директор ЮНЕСКО посетили выставку «Мы МОЖЕМ»
Выступая на открытии выставки, Нго Фыонг Ли выразила особое впечатление от названия проекта — «Мы МОЖЕМ», которое, несмотря на свою краткость, несёт в себе глубокий многослойный смысл. По её словам, эта фраза передаёт не только оптимизм и надежду, отражает веру в преодоление трудностей, но и содержит в себе послание поддержки и солидарности для всех, кто идёт этим путём вместе.
Супруга Генсекретаря подчеркнула, что Вьетнам всегда рассматривает гендерное равенство как стратегический приоритет и активно реализует соответствующие практические программы — такие как расширение доступа к образованию в удалённых районах, развитие STEM-обучения для девочек, а также расширение участия женщин в жизни общества.
Со своей стороны, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле была глубоко тронута произведениями, представленными на выставке, и отметила, что они являются живым воплощением духа кампании «Её образование — наше будущее». Госпожа Азуле и госпожа Нго Фыонг Ли сошлись во мнении, что образование является ключевым инструментом продвижения гендерного равенства и важнейшим направлением долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО.
Одри Азуле поделилась рядом глобальных вызовов постковидной эпохи, в том числе — гендерным неравенством в образовании и психическим здоровьем женщин. Она призвала усилить гендерное образование и масштабировать такие инициативы, как проект «Мы МОЖЕМ».
Супруга Генерального секретаря тепло пригласила Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле на традиционное вьетнамское чаепитие в культурной обстановке, пронизанной национальной самобытностью. Угощения с традиционными вкусами — такие как лотосовый чай, зелёные пирожные с клейким рисом и десертные рулеты — выразили гостеприимство и глубокое уважение к дорогому международному другу.
Одри Азуле поблагодарила за тёплый приём и назвала эту встречу моментом глубокого культурного обмена, позволившим лучше понять местные знания и ценности на фоне растущего влияния технологий на человеческие взаимоотношения.