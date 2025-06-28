Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Супруга Генсек ЦК КПВ и Генеральный директор ЮНЕСКО посетили выставку «Мы МОЖЕМ»

Во второй половине дня 27 июня в Музее женщин Вьетнама в Ханое супруга Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама — Нго Фыонг Ли — и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле приняли участие в художественной выставке «Мы МОЖЕМ» в качестве почётных гостей по случаю официального визита Одри Азуле во Вьетнам.
  Супруга Генерального секретаря ЦК КПВ Нго Фуонг Ли и Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле посещают Музей вьетнамских женщин. Фото: ВИА  
Выставка, организованная Ханойским офисом ЮНЕСКО, представила около 30 произведений, созданных школьниками из провинций Каобанг, Ниньтхуан и Виньлонг, отобранных в рамках конкурса «Стремление — сияние». Эти работы являются яркими результатами проекта «Мы МОЖЕМ» — инициативы, реализуемой ЮНЕСКО в сотрудничестве с Министерством образования и подготовки кадров Вьетнама, направленной на расширение возможностей получения образования и всестороннего развития для женщин и девочек из этнических меньшинств в труднодоступных районах.

Выступая на открытии выставки, Нго Фыонг Ли выразила особое впечатление от названия проекта — «Мы МОЖЕМ», которое, несмотря на свою краткость, несёт в себе глубокий многослойный смысл. По её словам, эта фраза передаёт не только оптимизм и надежду, отражает веру в преодоление трудностей, но и содержит в себе послание поддержки и солидарности для всех, кто идёт этим путём вместе.

Супруга Генсекретаря подчеркнула, что Вьетнам всегда рассматривает гендерное равенство как стратегический приоритет и активно реализует соответствующие практические программы — такие как расширение доступа к образованию в удалённых районах, развитие STEM-обучения для девочек, а также расширение участия женщин в жизни общества.

Со своей стороны, Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле была глубоко тронута произведениями, представленными на выставке, и отметила, что они являются живым воплощением духа кампании «Её образование — наше будущее». Госпожа Азуле и госпожа Нго Фыонг Ли сошлись во мнении, что образование является ключевым инструментом продвижения гендерного равенства и важнейшим направлением долгосрочного сотрудничества между Вьетнамом и ЮНЕСКО.

Одри Азуле поделилась рядом глобальных вызовов постковидной эпохи, в том числе — гендерным неравенством в образовании и психическим здоровьем женщин. Она призвала усилить гендерное образование и масштабировать такие инициативы, как проект «Мы МОЖЕМ».

Супруга Генерального секретаря тепло пригласила Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле на традиционное вьетнамское чаепитие в культурной обстановке, пронизанной национальной самобытностью. Угощения с традиционными вкусами — такие как лотосовый чай, зелёные пирожные с клейким рисом и десертные рулеты — выразили гостеприимство и глубокое уважение к дорогому международному другу.

Одри Азуле поблагодарила за тёплый приём и назвала эту встречу моментом глубокого культурного обмена, позволившим лучше понять местные знания и ценности на фоне растущего влияния технологий на человеческие взаимоотношения.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top