Супруга Генерального секретаря, Президента То Лама посетила детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на Филиппинах
Особенно трогательным стало то, что дети собственноручно нанизали бусины и сделали браслеты с надписями «Нго Фыонг Ли», «Вьетнам» и «Филиппины», объединив их в простой, но трогательный знак симпатии к гостье из Вьетнама, а также дружбы между двумя странами.
Нго Фыонг Ли выразила глубокое волнение, увидев, что, несмотря на особые жизненные обстоятельства, в глазах детей по-прежнему светятся искренность, на лицах сияют улыбки, а их голоса звучат чисто и звонко. Как и Филиппины, Вьетнам рассматривает детей как главный приоритет во всех политиках развития, от дошкольного образования до охраны здоровья, от защиты детей от насилия до создания условий, при которых каждый ребёнок может учиться, играть и расти в атмосфере любви.
Она высоко оценила философию и гуманистический подход центра Asilo, который не только предоставляет детям кров, но и создаёт образовательную и нравственную основу, позволяющую им в дальнейшем уверенно стоять на собственных ногах.
Поделившись тем, что посещение центра Asilo стало одним из самых памятных и тёплых моментов её нынешней поездки на Филиппины, Нго Фыонг Ли пожелала детям всегда сохранять веру в то, что они не одиноки, хорошо учиться и бережно хранить свои мечты, поскольку не обстоятельства определяют будущее человека, а его воля и стремление к цели.
По этому случаю Нго Фыонг Ли передала центру подарки, включающие продукты питания, школьные принадлежности, а также картину, созданную детьми с ограниченными возможностями здоровья во Вьетнаме из лоскутков ткани, с пожеланием подарить её воспитанникам центра Asilo.
Ранее в тот же день Нго Фыонг Ли вместе с Лизой Аранетой Маркос - супругой Президента Филиппин, посетила выставку Likhang Filipino в комплексе Международного торгового центра в городе Пасай агломерации Манилы.
Выставка была открыта в середине января 2026 года для приёма дипломатических делегаций и демонстрации лучших образцов филиппинского творчества странам региона и миру в период председательства Филиппин в АСЕАН в 2026 году.
Здесь супруги руководителей двух стран выразили радость по поводу встречи на прекрасной и гостеприимной филиппинской земле. Дух «bayanihan» - совместного труда и взаимопомощи в общине - был отмечен как ценность, близкая традициям солидарности и взаимной поддержки вьетнамского народа.
Экспозиция произвела впечатление благодаря таким уникальным материалам и изделиям, как ткань piña, фонари parol, изделия ручной работы из волокна abacá и мозаичные картины из перламутровых раковин Филиппин. По словам Нго Фыонг Ли, народное искусство Вьетнама и Филиппин имеет много общего, поскольку сформировалось под влиянием цивилизаций, тесно связанных с морем и рисоводством. Исходя из этого сходства, она выразила уверенность, что культура, искусство и народные обмены являются прочной связующей нитью между людьми и способствуют укреплению дружбы между Вьетнамом и Филиппинами.
Обе супруги выразили надежду на новую встречу, чтобы продолжить обмен мнениями о культуре и обсудить новые идеи по дальнейшему развитию культурных и народных обменов между двумя странами, способствуя укреплению дружбы между Вьетнамом и Филиппинами.
Два визита Нго Фыонг Ли на Филиппинах 1 июня не ограничились рамками обычных дипломатических мероприятий. Если посещение центра Asilo de San Vicente de Paul в Маниле оставило тёплые впечатления, особенно потому, что состоялось в Международный день защиты детей, то посещение выставки Likhang Filipino в Пасае открыло яркие страницы, рассказывающие о самобытности, ремёслах и художественных связях между двумя народами.