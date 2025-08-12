Báo Ảnh Việt Nam

Супруга Генерального секретаря посетила Национальный музей Республики Корея

Утром 11 августа, в рамках государственного визита в Республику Корея (РК) Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама и его супруги, госпожа Ким Хэ Гён - супруга Президента РК - пригласила супругу Генерального секретаря Нго Фыонг Ли на чаепитие и посещение Национального музея РК.
  Госпожа Нго Фыонг Ли вместе с госпожой Ким Хе Кён, супругой Президента Республики Корея, посетили Национальный музей Республики Корея. Фото: ВИА  
Госпожа Нго Фыонг Ли выразила радость по поводу визита и поблагодарила президента Ли Чжэ Мёна, госпожу Ким Хэ Гён, а также правительство и народ РК за тёплый приём. Под впечатлением от прекрасной страны и доброжелательного народа, госпожа Нго Фыонг Ли выразила надежду, что добрые отношения между двумя государствами и народами Вьетнама и Кореи будут неуклонно развиваться, отвечая потребностям и чаяниям их граждан.

Две супруги обменялись мнениями об истории и культуре двух народов, подчеркнув, что культурное сходство является основой для укрепления дружественных контактов и сотрудничества в различных сферах. Они сошлись во мнении, что народные обмены и культурное сотрудничество являются важными факторами укрепления социальной основы двусторонних отношений.

Госпожа Нго Фыонг Ли поздравила РК с достижениями в сфере культурной индустрии, выразив надежду, что дружественная страна поделится опытом и будет сотрудничать в развитии культурной индустрии Вьетнама, поддержит передачу технологий в области музыки, кино и моды, применит науку и технологии в производстве творческой продукции и будет защищать авторские права. Она также выразила свою признательность и надежду, что правительство Кореи продолжит поддерживать вьетнамское сообщество, особенно женщин, в целях их эффективной интеграции и внесения позитивного вклада в развитие отношений между двумя странами.

Госпожа Ким Хэ Гён выразила понимание и высоко оценила усилия вьетнамских невест по интеграции в корейское общество и их вклад в развитие страны; подтвердила, что будет продолжена политика поддержки вьетнамско-корейских многокультурных семей, с тем чтобы молодое поколение гордилось обеими культурами и становилось особым мостом дружбы между двумя государствами. Госпожа Ким Хэ Гён также поделилась, что Президент и она сами любят вьетнамскую кухню, такую как баньми, бунча и баньсео.

В Национальном музее РК госпожа Нго Фыонг Ли была впечатлена способом экспонирования, сохранения и глубокого раскрытия культурно-исторического наследия Кореи в очень утончённой и эмоциональной форме, отметив, что это стало возможностью глубже прочувствовать сходства и культурный обмен между Вьетнамом и Кореей. Она поблагодарила госпожу Ким Хэ Гён за подготовку содержательных программ, которые позволили вьетнамской делегации лучше узнать культуру РК, и выразила надежду на скорый визит супруги Президента РК во Вьетнам, чтобы познакомить её с уникальными чертами вьетнамской культуры.

ВИА/ИЖВ

