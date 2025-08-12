НОВОСТИ
Супруга Генерального секретаря посетила Национальный музей Республики Корея
Две супруги обменялись мнениями об истории и культуре двух народов, подчеркнув, что культурное сходство является основой для укрепления дружественных контактов и сотрудничества в различных сферах. Они сошлись во мнении, что народные обмены и культурное сотрудничество являются важными факторами укрепления социальной основы двусторонних отношений.
Госпожа Нго Фыонг Ли поздравила РК с достижениями в сфере культурной индустрии, выразив надежду, что дружественная страна поделится опытом и будет сотрудничать в развитии культурной индустрии Вьетнама, поддержит передачу технологий в области музыки, кино и моды, применит науку и технологии в производстве творческой продукции и будет защищать авторские права. Она также выразила свою признательность и надежду, что правительство Кореи продолжит поддерживать вьетнамское сообщество, особенно женщин, в целях их эффективной интеграции и внесения позитивного вклада в развитие отношений между двумя странами.
Госпожа Ким Хэ Гён выразила понимание и высоко оценила усилия вьетнамских невест по интеграции в корейское общество и их вклад в развитие страны; подтвердила, что будет продолжена политика поддержки вьетнамско-корейских многокультурных семей, с тем чтобы молодое поколение гордилось обеими культурами и становилось особым мостом дружбы между двумя государствами. Госпожа Ким Хэ Гён также поделилась, что Президент и она сами любят вьетнамскую кухню, такую как баньми, бунча и баньсео.
В Национальном музее РК госпожа Нго Фыонг Ли была впечатлена способом экспонирования, сохранения и глубокого раскрытия культурно-исторического наследия Кореи в очень утончённой и эмоциональной форме, отметив, что это стало возможностью глубже прочувствовать сходства и культурный обмен между Вьетнамом и Кореей. Она поблагодарила госпожу Ким Хэ Гён за подготовку содержательных программ, которые позволили вьетнамской делегации лучше узнать культуру РК, и выразила надежду на скорый визит супруги Президента РК во Вьетнам, чтобы познакомить её с уникальными чертами вьетнамской культуры.