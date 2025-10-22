НОВОСТИ
Супруга Генерального секретаря Нго Фыонг Ли посетила урок вьетнамского языка в школе Весала, Финляндия
Госпожу Нго Фыонг Ли тепло встретили представители Департамента образования Хельсинки, руководство школы, учителя, родители и ученики вьетнамского класса. Она сердечно пообщалась с преподавателем и детьми, выслушала их чтение стихов на вьетнамском языке и приняла участие в занятиях.
Супруга Генерального секретаря выразила глубокое волнение и гордость, видя, что молодое поколение вьетнамцев, родившееся и выросшее в Финляндии, с усердием изучает родной язык. Она подчеркнула, что вьетнамский язык - это не просто средство общения, а духовная линия, соединяющая человека с семьёй, сообществом и родиной.
С радостью отметив, что занятия по вьетнамскому языку в школе Весала проводятся уже почти 40 лет, Нго Фыонг Ли выразила благодарность Департаменту образования Хельсинки и руководству школы за внимание и создание благоприятных условий для сохранения и развития этих уроков. Она также поблагодарила преданных своему делу вьетнамских преподавателей, которые с терпением и любовью передают знания, сохраняют родной язык и воспитывают у молодого поколения чувство любви к родине.
По этому случаю Нго Фыонг Ли передала школе «Вьетнамскую книжную полку», включающую около 120 наименований и более 300 экземпляров учебников, детских комиксов, произведений литературы, книг по истории, географии и о людях Вьетнама. Этот подарок направлен на поддержку преподавания вьетнамского языка, предоставление учащимся дополнительных учебных материалов для изучения языка и культуры Вьетнама, а также на содействие дальнейшему сохранению и развитию классов вьетнамского языка в Хельсинки и Финляндии.
Преподаватель Ву Тхи Тху Нга сообщила, что в настоящее время более 40 учеников вьетнамского происхождения изучают вьетнамский язык как факультативный предмет в школе Весала. Она подчеркнула, что визит и подарок супруги Генерального секретаря стали большим источником вдохновения, способствующим развитию преподавания вьетнамского языка среди вьетнамской диаспоры в Финляндии и укреплению культурного и образовательного сотрудничества между двумя странами.
В ходе визита Нго Фыонг Ли также посетила Художественный музей «Атенеум». Музей, основанный в 1887 году и расположенный в Хельсинки, представляет обширную коллекцию финского искусства с XVIII века до наших дней, а также выдающиеся произведения искусства других стран. Она также посетила штаб-квартиру и производственный цех Маримекко.