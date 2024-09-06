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НОВОСТИ

Супертайфун «Яги» обрушится на северо-восточную часть материка 7 сентября

Супертайфун «Яги» в настоящее время находится примерно в 620 км к юго-востоку от северо-восточной прибрежной провинции Куангнинь и выйдет на сушу 7 сентября, сообщил Национальный центр гидрометеорологических прогнозов.
  Тайфун «Яги», по прогнозам, вызовет ливни в северном регионе. Фото: ВИА  
Шторм, третий по счету пришедший в Восточное море в этом году, поддерживает максимальную скорость ветра в районе своего эпицентра на 16 баллов (184 - 201 км в час), а его порывы превышают 17 баллов. Он движется в западном направлении со скоростью около 20 км в час.

Ожидается, что к 4 часам утра 7 сентября его эпицентр будет находиться на отметке 20,6 градуса Северной широты и 108,7 градуса восточной долготы. «Яги» будет с запада на северо-запад со скоростью примерно 15-20 км в час и войдет в северную часть Тонкинского залива, примерно в 160 км к востоку-юго-востоку от Куангниня. Ветер прогнозируется 13-14-го уровня, с порывами до 17-го.

В зону влияния попадут северо-западная часть Восточного моря, а также восток, запад и юг Тонкинского залива.

Согласно прогнозам, к 16:00 того же дня тайфун будет двигаться с запада на северо-запад со скоростью около 20 км в час и постепенно ослабнет по мере приближения к северо-восточной части материка. Скорость ветра снизится до 8 баллов, порывы будут превышать 11 баллов. В зону влияния тайфуна попадет северо-запад Восточного моря и весь Тонкинский залив.

К 16 часам 8 сентября «Яги» переместится с запада на северо-запад со скоростью около 20 км в час и перейдет в зону низкого давления в северо-западном регионе, а скорость ветра упадет до уровня ниже 6.

Из-за супертайфуна директор Администрацияя гражданской авиации Вьетнама Динь Вьет Тханг 5 сентября попросил некоторые аэропорты приостановить работу на определенное время 7 сентября.

Соответственно, международный аэропорт Вандон в провинции Куангнинь прекратит обслуживание самолетов с 4 утра до 4 вечера 7 сентября, аэропорт Катби в городе Хайфон с 5 утра до 4 вечера, международный аэропорт Нойбай в Ханое с 10 утра до 7 вечера и аэропорт Тхосуан в провинции Тханьхоа с полудня до 10 вечера.

ВИА/ИЖВ

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