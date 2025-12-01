Султан Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанал Болкиах начал государственный визит во Вьетнам

В международном аэропорту Нойбай делегацию встречали: Руководитель Аппарата Президента Ле Кхань Хай; заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг; Посол Вьетнама в Брунее Чан Ань Ву; заместитель Председателя Народного комитета города Ханоя Нгуен Мань Куинь. Со стороны Брунея присутствовали Второй министр иностранных дел Брунея Дато Эрыван Пехин Юсоф; Посол Брунея во Вьетнаме Датин Хаджах Халимах Малай Хаджи Юсоф.

Султана Брунея-Даруссалама Хаджи Хассанала Болкиаха во время государственного визита во Вьетнам сопровождают: принц Брунея Абдул Матин; министр здравоохранения Дато доктор Хаджи Мохд Ишам Джаафар; министр при Канцелярии премьер-министра и заместитель министра финансов и экономики Дато доктор Амин Лиу Абдулла; второй министр иностранных дел Дато Эрыван Пехин Юсоф; министр первичных ресурсов и туризма Дато доктор Абдул Манаф Метуссин; государственный муфтий Пехин Дато доктор Устаз Хаджи Абдул Азиз Джунед; член Тайного совета Пехин Дато Хаджи Абдул Вахаб Мохд Саид; заместитель министра при Канцелярии премьер-министра Дато Мохд Риза Дато Мохд Юнос; Посол Брунея-Даруссалама во Вьетнаме Датин Хаджах Халимах Малай Хаджи Юсоф.



Султан Хаджи Хассанал Болкиах одновременно занимает должности премьер-министра, министра обороны, министра финансов и экономики и министра иностранных дел. Он родился 15 июля 1946 года в городе Бруней (ныне Бандар-Сери-Бегаван).



Хаджи Хассанал Болкиах был провозглашён наследным принцем в 1961 году. Он стал Султаном Брунея-Даруссалама 5 октября 1967 года; 1 августа 1968 года официально вступил на престол как 29-й султан и глава государства Брунея-Даруссалама.



Как сообщил Посол Вьетнама в Брунее-Даруссаламе Чан Ань Ву, визит Султана подтверждает стремление двух стран постоянно укреплять и углублять отношения дружбы и сотрудничества во всех областях после вывода двусторонних отношений на уровень Всеобъемлющего партнёрства в 2019 году.



В ходе визита стороны обменяются мнениями и оценят ход реализации направлений сотрудничества в рамках Плана действий по реализации Всеобъемлющего партнёрства на 2023–2027 годы, утверждённого во время официального визита Премьер-министра Фам Минь Тьиня в Бруней (февраль 2023 года). Особое внимание будет уделено обсуждению мер по укреплению и углублению сотрудничества в таких ключевых и приоритетных сферах, как политика и дипломатия, оборона и безопасность, энергетика, индустрия «халяль», туризм и обмены между народами, а также в других областях, представляющих взаимный интерес и требующих дальнейшего продвижения.



Для Брунея визит отражает уважение и прочную дружбу, которую страна испытывает к Вьетнаму как к надёжному партнёру в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Для Вьетнама приём Султана Брунея способствует реализации внешнеполитического курса Партии и Государства, направленного на укрепление отношений с государствами АСЕАН, а также на углубление многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Брунеем, внося вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе.