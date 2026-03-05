НОВОСТИ
Суды Вьетнама и Монголии продвигают сотрудничество
На встрече председатель Верховного народного суда Нгуен Ван Куанг подтвердил хорошие отношения между Вьетнамом и Монголией, подчеркнув, что судебное сотрудничество является важной составляющей, способствующей укреплению взаимопонимания и развитию отношений между двумя странами. Он также высоко оценил активное и тесное взаимодействие судебных органов двух стран в последнее время и выразил уверенность, что успех переговоров и результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в будущем.
Нгуен Ван Куанг также поделился некоторыми результатами судебной реформы в системе народных судов Вьетнама за последнее время. Во Вьетнаме успешно состоялся XIV Всевьетнамский партийный съезд, на котором вновь было подтверждено, что одной из стратегических и ключевых задач является совершенствование институциональной системы и построение правового правосудия. В частности, суды будут играть важную роль в формировании, строительстве и развитии страны. Судебная система способствует созданию благоприятной правовой среды, обеспечивающей уверенность инвесторов и граждан в инвестиционной, производственной и предпринимательской деятельности.
В целях реализации курса на упорядочение и оптимизацию организационной структуры, а также внедрения новой организационной модели судебной системы в соответствии с Законом об организации народных судов 2024 года (с поправками и дополнениями 2025 года), система народных судов организована по трёхуровневой модели, включающей: Верховный народный суд, народные суды провинциального уровня и региональные народные суды.
Кроме того, для удовлетворения требований практики и текущей ситуации в системе судов создаются специализированные судебные органы, такие как Суд по делам о банкротстве, Суд по вопросам интеллектуальной собственности при некоторых региональных народных судах, а также специализированный суд при Международном финансовом центре.
Со своей стороны председатель Верховного суда Монголии Ганзориг Дамдин поблагодарил председателя Верховного народного суда Вьетнама за тёплый приём. Он отметил, что визит направлен на реализацию положений Меморандума о сотрудничестве между судебными органами двух стран. Визит делегации демонстрирует решимость судебных систем Вьетнама и Монголии продолжать углублять сотрудничество, превращая его в важную опору в общем комплексе двусторонних отношений.
В ходе переговоров стороны обсудили направления сотрудничества на ближайшее время, включая расширение обмена делегациями высокого и других уровней, а также на уровне местных органов, поддержание сотрудничества и взаимной поддержки через прямые и онлайн-каналы. Кроме того, стороны договорились эффективно реализовывать подписанный Меморандум о сотрудничестве, сосредоточившись на ряде ключевых направлений: обмен опытом по созданию и деятельности специализированных судов по интеллектуальной собственности и банкротству; изучение судебных механизмов в свободных экономических зонах или в районах привлечения высококачественных инвестиций; обмен опытом в построении электронного суда и цифрового управления судебной системой; разработку механизмов признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражных решений. Всё это направлено на усиление созидательной роли судебной системы в государственном управлении и содействие социально-экономическому развитию.
По итогам переговоров состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Судебной академией Вьетнама и Академией подготовки, исследований и правовой информации при Верховном суде Монголии.