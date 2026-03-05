Суды Вьетнама и Монголии продвигают сотрудничество

Председатель Верховного народного суда Нгуен Ван Куанг и председатель Верховного суда Монголии Ганзориг Дамдин присутствуют на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Академией судов Вьетнама и Академией подготовки, исследований и информации Монголии. (Фото: ВИА)

На встрече председатель Верховного народного суда Нгуен Ван Куанг подтвердил хорошие отношения между Вьетнамом и Монголией, подчеркнув, что судебное сотрудничество является важной составляющей, способствующей укреплению взаимопонимания и развитию отношений между двумя странами. Он также высоко оценил активное и тесное взаимодействие судебных органов двух стран в последнее время и выразил уверенность, что успех переговоров и результаты визита будут способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в будущем.



Нгуен Ван Куанг также поделился некоторыми результатами судебной реформы в системе народных судов Вьетнама за последнее время. Во Вьетнаме успешно состоялся XIV Всевьетнамский партийный съезд, на котором вновь было подтверждено, что одной из стратегических и ключевых задач является совершенствование институциональной системы и построение правового правосудия. В частности, суды будут играть важную роль в формировании, строительстве и развитии страны. Судебная система способствует созданию благоприятной правовой среды, обеспечивающей уверенность инвесторов и граждан в инвестиционной, производственной и предпринимательской деятельности.



В целях реализации курса на упорядочение и оптимизацию организационной структуры, а также внедрения новой организационной модели судебной системы в соответствии с Законом об организации народных судов 2024 года (с поправками и дополнениями 2025 года), система народных судов организована по трёхуровневой модели, включающей: Верховный народный суд, народные суды провинциального уровня и региональные народные суды.



Кроме того, для удовлетворения требований практики и текущей ситуации в системе судов создаются специализированные судебные органы, такие как Суд по делам о банкротстве, Суд по вопросам интеллектуальной собственности при некоторых региональных народных судах, а также специализированный суд при Международном финансовом центре.



Председатель Верховного народного суда Нгуен Ван Куанг и председатель Верховного суда Монголии Ганзориг Дамдин. (Фото: ВИА).

Со своей стороны председатель Верховного суда Монголии Ганзориг Дамдин поблагодарил председателя Верховного народного суда Вьетнама за тёплый приём. Он отметил, что визит направлен на реализацию положений Меморандума о сотрудничестве между судебными органами двух стран. Визит делегации демонстрирует решимость судебных систем Вьетнама и Монголии продолжать углублять сотрудничество, превращая его в важную опору в общем комплексе двусторонних отношений.



В ходе переговоров стороны обсудили направления сотрудничества на ближайшее время, включая расширение обмена делегациями высокого и других уровней, а также на уровне местных органов, поддержание сотрудничества и взаимной поддержки через прямые и онлайн-каналы. Кроме того, стороны договорились эффективно реализовывать подписанный Меморандум о сотрудничестве, сосредоточившись на ряде ключевых направлений: обмен опытом по созданию и деятельности специализированных судов по интеллектуальной собственности и банкротству; изучение судебных механизмов в свободных экономических зонах или в районах привлечения высококачественных инвестиций; обмен опытом в построении электронного суда и цифрового управления судебной системой; разработку механизмов признания и исполнения решений иностранных судов и арбитражных решений. Всё это направлено на усиление созидательной роли судебной системы в государственном управлении и содействие социально-экономическому развитию.



По итогам переговоров состоялась церемония подписания Меморандума о сотрудничестве между Судебной академией Вьетнама и Академией подготовки, исследований и правовой информации при Верховном суде Монголии.