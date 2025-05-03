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Структурная трансформация производства влияет на рынок промышленной недвижимости
Страна переходит от модели с низкой добавленной стоимостью к высокотехнологичному и диверсифицированному производству с долгосрочным видением.
Благодаря выгодному географическому положению, привлекательной инвестиционной политике, обилию трудовых ресурсов, большому промышленному земельному фонду, а также правительственным обязательствам по развитию инфраструктуры и рабочей силы, Вьетнам не только открывает двери для инвестиций, но и демонстрирует готовность к адаптации.
На практике спрос на промышленные земли и готовые производственные помещения остается высоким: в 2024 году средний уровень заполняемости на промышленных зонах по всей стране достиг 86%.
Южный ключевой экономический регион занимает до 70% предложения готовых производственных заводов и складов, с уровнем заполняемости в 89% благодаря устойчивой производственной базе и доступу к международным морским транспортным маршрутам. В северном регионе уровень заполняемости составил 78% благодаря близости к Китаю, рынкам Северо-Восточной Азии и развитой логистической инфраструктуре.
Средняя цена на промышленные земли по стране составила 167 долларов США за квадратный метр: 132 доллара на севере и 183 доллара на юге. Средняя арендная ставка за готовые производственные помещения — 4,6 доллара за м² в месяц, что отражает устойчивый спрос и уверенность инвесторов в рынке.
Качество промышленных зон также постепенно улучшается. Новые проекты лучше спланированы и включают логистические площади, R&D-центры и коммерческие зоны. Устойчивое развитие становится приоритетом. Примеры — экологически чистые промышленные зоны Deep C (Хайфон) и Prodexi Eco-IP (Лонган).
По мнению Джона Кэмпбелла, рынок промышленной недвижимости Вьетнама показывает впечатляющие результаты благодаря быстрому росту обрабатывающей промышленности — высокий уровень заполняемости и положительная динамика арендных ставок.
Однако, по словам Кэмпбелла, сохраняются и структурные проблемы. Хотя инфраструктура улучшается, транспортная связанность и пропускная способность глубоководных портов всё ещё недостаточны, что снижает операционную эффективность.
«16% предприятий с прямыми иностранными инвестициями уже перенесли часть операций в другие страны, а 18% рассматривают такую возможность из-за опасений по поводу инфраструктуры. Также необходимо продолжать развивать квалифицированную рабочую силу, чтобы соответствовать требованиям высокотехнологичных отраслей, особенно в сферах R&D, таких как полупроводники и искусственный интеллект», отметил эксперт Джон Кэмпбелл.
В период с 2024 по 2030 год Вьетнам ставит перед собой цель привлечения иностранных инвестиций наряду с укреплением внутренней конкурентоспособности, планируя подготовить более 50 000 инженеров и создать 100 компаний по разработке чипов.
К 2040 году страна стремится достичь автономии с наличием множества производственных и сертификационных центров чипов на своей территории, нацеливаясь на ведущие позиции в полупроводниковой отрасли.
Чтобы стать центром производства полупроводников, Джон Кэмпбелл рекомендует Вьетнаму выйти за рамки этапа базовой сборки, активнее участвовать в научных исследованиях и разработке, а также стремиться к достижению доли добавленной стоимости не менее 25% во всей производственной цепочке.