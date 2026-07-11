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Строительство современного и высокопрофессионального Международного пресс-центра для обслуживания мероприятий АТЭС-2027
Совещание состоялось сразу после инспекционной поездки Подкомитета в особую зону Фукуок провинции Анзянг в начале июля 2026 года.
В совещании приняли участие члены Подкомитета по пропаганде и культуре АТЭС-2027; представители руководства ведущих органов печати и принимающих средств массовой информации, включая Телевидение Вьетнама, Радио «Голос Вьетнама» и Вьетнамское информационное агентство; представители телекоммуникационных компаний VNPT, Viettel, MobiFone, NetNam, а также корпорации Sun Group — генерального инвестора проекта.
Выступая на совещании, заместитель министра Ле Тхи Тху Ханг подчеркнула, что информационно-пропагандистская и культурная работа имеет исключительно важное значение в Год АТЭС-2027 и является возможностью представить международному сообществу образ Вьетнама и его народа.
Заместитель министра отметила, что Международный пресс-центр является одним из ключевых объектов, который будет непосредственно обслуживать тысячи отечественных и зарубежных журналистов, а также сотни средств массовой информации, освещающих Неделю встреч на высшем уровне АТЭС-2027.
В связи с этим строительство Международного пресс-центра должно быть тщательно подготовлено, соответствовать современным требованиям, отличаться высоким профессиональным уровнем, отвечать международным стандартам и всё более высоким требованиям средств массовой информации к условиям профессиональной деятельности.
В ходе совещания участники подробно обсудили варианты проектирования, планировки и технические требования к Международному пресс-центру. Представители принимающих средств массовой информации выдвинули ряд профессиональных требований, касающихся системы распределения сигналов, стандартов прямого вещания, главного аппаратно-студийного комплекса (MCR), международной сетевой инфраструктуры, студийных помещений, рабочих зон и системы индивидуальных кабин (booth) для представителей средств массовой информации.