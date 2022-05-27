Строительство границы мира, дружбы и устойчивого развития между Вьетнамом и Камбоджей

Во второй половине дня 26 мая в Ханое в ходе очередной пресс-конференции МИД СРВ, посвященной работе по демаркации и установке сухопутных пограничных столбов между Вьетнамом и Камбоджей, официальный представитель внешнеполитического ведомства Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила:



«Завершение демаркации и установки пограничных столбов на материке для создания вьетнамско-камбоджийской границы мира, дружбы и устойчивого развития уже давно является справедливым чаянием народов двух стран. В этом духе Вьетнам и Камбоджа на протяжении многих лет тесно сотрудничали, завершив демаркацию и обозначение около 1045 км линии границы, что составляет около 84% длины линии границы на всем ее протяжении. Это важное достижение, способствующее созданию благоприятных условий для продвижения, торговли и обмена дружескими встречами между народами двух стран, а также социально-экономическому развитию каждой страны»

По словам официального представителя вьетнамского внешнеполитического ведомства, в настоящее время стороны прилагают усилия для переговоров по урегулированию вопроса демаркации и установки оставшейся линии границы.



