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Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы
Что касается инвестиционного сценария, то Министерству транспорта (MoT) было предложено продолжить проведение тщательного исследования и сбор отзывов от многочисленных экспертов, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант действий.
Дальнейшее внимание должно быть уделено доработке институциональной базы, включая пересмотренный закон о железных дорогах и механизм оформления участков, а также реструктуризации Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR).
Министерство должно тесно сотрудничать с канцелярией правительства, чтобы изучить возможность создания целевой группы для реализации проекта во главе с заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха.
Оптимальное решение по проекту должно быть представлено постоянным членам правительства и Политбюро в марте, а отчет о технико-экономическом обосновании проекта должен быть представлен на рассмотрение Национального собрания в этом году.
Другие задачи были возложены на другие министерства, провинциальные и муниципальные народные комитеты центрального подчинения.
Министерству поручено координировать с Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами срочную работу с китайской стороной по завершению меморандума о взаимопонимании относительно инвестиций в три железнодорожные линии Лаокай - Ханой - Хайфон, Ханой - Донгданг, Халонг - Монгкай и др.