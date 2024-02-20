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Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии север-юг должно обеспечить современные, синхронные и устойчивые элементы в соответствии с директивой Политбюро, изложенной в заключении № 49-KL/TW, где постоянные члены правительства сделали вывод в документе, опубликованном канцелярией правительства 19 февраля. Они просили, чтобы проект был интегрирован во всеобъемлющую систему планирования, включающую стратегические прогнозы спроса на перевозки всеми видами авиации, автомобильным транспортом, железной дорогой, морским транспортом и внутренними водными путями в долгосрочной перспективе.

Что касается инвестиционного сценария, то Министерству транспорта (MoT) было предложено продолжить проведение тщательного исследования и сбор отзывов от многочисленных экспертов, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант действий.

Дальнейшее внимание должно быть уделено доработке институциональной базы, включая пересмотренный закон о железных дорогах и механизм оформления участков, а также реструктуризации Вьетнамской железнодорожной корпорации (VNR).

Министерство должно тесно сотрудничать с канцелярией правительства, чтобы изучить возможность создания целевой группы для реализации проекта во главе с заместителем премьер-министра Чан Хонг Ха.

Оптимальное решение по проекту должно быть представлено постоянным членам правительства и Политбюро в марте, а отчет о технико-экономическом обосновании проекта должен быть представлен на рассмотрение Национального собрания в этом году.

Другие задачи были возложены на другие министерства, провинциальные и муниципальные народные комитеты центрального подчинения.

Министерству поручено координировать с Министерством иностранных дел и соответствующими ведомствами срочную работу с китайской стороной по завершению меморандума о взаимопонимании относительно инвестиций в три железнодорожные линии Лаокай - Ханой - Хайфон, Ханой - Донгданг, Халонг - Монгкай и др.

ИЖВ/ВИА

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