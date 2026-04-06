Строительство аэропорта Фантхьет начнется в конце апреля
По информации канцелярии Народного комитета провинции Ламдонг, провинциальный Народный комитет завершил основные процедуры, необходимые для реализации проекта, который, как ожидается, позволит укрепить региональную связанность и поддержать развитие южно-центрального региона и Центрального плато.
Инвестор проекта в настоящее время завершает необходимые формальности после проведения переговоров и подписания проектного контракта. Начало строительства намечено на 28 апреля.
Проект охватит около 74,6 га и будет включать современную, синхронизированную инфраструктуру. В летной зоне предусмотрено строительство перрона размером 170,5 x 455 м на шесть мест стоянки воздушных судов, в том числе двух мест категории Code E и четырех категории Code C, а также двух рулежных дорожек, соединяющих перрон с другими объектами аэропорта.
В состав объектов управления воздушным движением войдут диспетчерская вышка высотой 45 м, трехэтажное операционное здание, а также системы навигации, сигнализации, светотехнического обеспечения и автоматического метеонаблюдения.
Пассажирский терминал будет иметь общую площадь от 16 000 до 18 000 кв. м и расчетную пропускную способность около 2 млн пассажиров в год.
Также будут построены вспомогательные объекты, включая системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ограждения безопасности, что позволит обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию аэропорта.