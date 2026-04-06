Строительство аэропорта Фантхьет начнется в конце апреля

По информации канцелярии Народного комитета провинции Ламдонг, провинциальный Народный комитет завершил основные процедуры, необходимые для реализации проекта, который, как ожидается, позволит укрепить региональную связанность и поддержать развитие южно-центрального региона и Центрального плато.

Инвестор проекта в настоящее время завершает необходимые формальности после проведения переговоров и подписания проектного контракта. Начало строительства намечено на 28 апреля.

Проект охватит около 74,6 га и будет включать современную, синхронизированную инфраструктуру. В летной зоне предусмотрено строительство перрона размером 170,5 x 455 м на шесть мест стоянки воздушных судов, в том числе двух мест категории Code E и четырех категории Code C, а также двух рулежных дорожек, соединяющих перрон с другими объектами аэропорта.

В состав объектов управления воздушным движением войдут диспетчерская вышка высотой 45 м, трехэтажное операционное здание, а также системы навигации, сигнализации, светотехнического обеспечения и автоматического метеонаблюдения.

Пассажирский терминал будет иметь общую площадь от 16 000 до 18 000 кв. м и расчетную пропускную способность около 2 млн пассажиров в год.

Внутренняя транспортная инфраструктура будет включать подъездные дороги шириной от двух до шести полос, парковочную зону площадью 13 000–15 000 кв. м перед терминалом, а также кольцевые дороги и патрульные маршруты для обеспечения авиационной безопасности.

Также будут построены вспомогательные объекты, включая системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ограждения безопасности, что позволит обеспечить безопасную и эффективную эксплуатацию аэропорта.

При общем объеме инвестиций почти 3,8 трлн вьетнамских донгов (152 млн долларов США) и сроке эксплуатации 50 лет аэропорт, как ожидается, укрепит региональную транспортную сеть, улучшит связанность, привлечет инвестиции и будет способствовать развитию туризма и сферы услуг, внося вклад в устойчивый экономический рост региона.