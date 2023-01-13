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НОВОСТИ

Строительные фирмы РК заинтересованы во вьетнамском рынке

В связи с тем, что внутренний рынок жилья вступает в период стагнации, многие строительные компании Республики Корея (РК) внесли поправки в свои бизнес-стратегии, в которых многие выбирают Вьетнам в качестве пункта назначения, сообщает газета Newdaily из РК. В связи с тем, что внутренний рынок жилья вступает в период стагнации, многие строительные компании Республики Корея (РК) внесли поправки в свои бизнес-стратегии, в которых многие выбирают Вьетнам в качестве пункта назначения, сообщает газета Newdaily из РК.

В своей недавней статье газета написала, что одним из зарубежных рынков, на который корейские строительные компании обращают наибольшее внимание в этом году, является Вьетнам.

Благодаря Национальному генеральному плану до 2030 года с видением до 2045 года Вьетнам стремится стать развитой страной к 2045 году. С этой целью он планирует инвестировать в транспорт, энергетику, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) и инфраструктуру. Ожидается также, что масштаб отрасли инфраструктуры будет расти в среднем на 9,8% в год с 5,2 млрд. долл. США в прошлом году до 11 млрд. долл. США в 2030 году.

В настоящее время известные во Вьетнаме строительные компании, такие как GS E&C, Daewoo E&C и Lotte E&C, укрепляют свое местное присутствие, проводя масштабные девелоперские проекты в Хошимине на юге и в Ханое на севере, пишет газета.

Помимо Ханоя, Daewoo E&C, первая корейская строительная фирма, представленная во Вьетнаме (в 1991 г.), демонстрирует некоторые признаки ориентации на южный Вьетнам, рассматривая возможность расширения инвестиций в провинции Биньзыонг недалеко от Хошимина.

ВИА/ИЖВ

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