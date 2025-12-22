Строительная отрасль реализует «5 обеспечений и 6 прорывов» для развития синхронной и современной инфраструктуры

Утром 21 декабря, выступая на конференции по подведению итогов работы за 2025 год и постановке задач на 2026 год Министерства строительства, Премьер-министр Правительства Фам Минь Тьинь дал оценку результатам деятельности Министерства и строительной отрасли за прошедший период, охарактеризовав их словами: «Совершенная институциональная база, согласованное планирование, прорывная инфраструктура, “зелёная” и цифровая трансформация, компактный управленческий аппарат, внутренняя сплочённость, развитие городов, обновление сельских территорий».



Согласно докладу Министерства строительства, в 2025 году ведомство действовало, плотно опираясь на практику, проявляя инициативу и решительность уже с первых дней года. Министерство выполнило и продолжает выполнять огромный объём работы по формированию нормативно-правовой базы: 134 нормативных правовых акта были завершены или будут завершены в 2025 году.



Министерство строительства стабильно занимает первое место среди министерств и ведомств по качеству предоставления государственных услуг; выступило с инициативами, в результате которых Национальное собрание приняло 5 резолюций об инвестиционных намерениях по 5 проектам, а Правительство утвердило 10 других важных программ, в том числе — инвестиционную политику и специальные механизмы для проекта высокоскоростной железной дороги по оси Север – Юг, запуск которого запланирован на 2026 год; а также начало реализации компонента 1 проекта железной дороги Лаокай – Ханой – Хайфон.



Министерство строительства сосредоточилось на ключевых и приоритетных задачах во всех сферах управления отрасли и добилось значимых результатов: завершено сквозное открытие движения по всей магистрали Север – Юг от Каобанга до Камау; к концу 2025 года будет завершено 3 345 км основных линий скоростных автодорог, 458 км развязок и подъездных путей; 1 586 км национальных автомобильных дорог; 1 701 км прибрежных автодорог; завершён ряд объектов, а 19 декабря 2025 года приняты первые рейсы в Международном аэропорту Лонгтхань.



Министерство строительства также способствовало привлечению и мобилизации частного капитала для участия в развитии национальной инфраструктуры на сумму, оцениваемую примерно в 3,84 квадриллиона донгов; в 2025 году по всей стране было завершено строительство 102 633 квартир социального жилья.

В то же время Премьер-министр Правительства откровенно указал на ряд ограничений, которые Министерству и отрасли строительства необходимо преодолеть, включая недостатки в планировании, медленные темпы освоения государственных инвестиционных средств и освобождения земельных участков для проектов; потенциальные риски на рынке недвижимости; сохраняющиеся вызовы в развитии «умных» городов и цивилизованных сельских территорий.



Проанализировав причины как достигнутых успехов, так и имеющихся ограничений, а также извлечённые уроки, Премьер-министр отметил, что 2026 год имеет исключительно важное значение: в этом году состоится XIV Всевьетнамский партийный съезд КПВ, выборы депутатов Национального собрания XVI созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов; это также первый год реализации Резолюции XIV съезда КПВ и Пятилетнего плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы, а также первый год выполнения цели двузначных темпов экономического роста, открывающий для страны новую эпоху развития.



При этом Партия и Государство продолжают определять развитие синхронной и современной инфраструктуры как один из трёх стратегических прорывов, прежде всего — транспортной инфраструктуры, технологической инфраструктуры и инфраструктуры «зелёной» и цифровой трансформации, в целях достижения двузначного роста.



Подчеркнув, что в общей системе задач страны задачи Министерства и строительной отрасли являются исключительно тяжёлыми, но вместе с тем почётными, Премьер-министр предложил реализовать курс «5 гарантий и 6 прорывов».



«5 обеспечений» включают: обеспечение гибкой институциональной среды; обеспечение бесперебойной инфраструктуры; обеспечение интеллектуального управления; обеспечение универсальных и понятных методов работы; обеспечение взаимопонимания и эффективного сотрудничества.