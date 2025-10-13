Строение более безопасное будущее для Вьетнама и региона АСЕАН

В мероприятии приняли участие представители ООН во Вьетнаме, дипломатических миссий, международных и неправительственных организаций, а также многочисленные студенты университета. Выступая на митинге, заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Нгуен Хоанг Хьеп выразил уверенность, что, проявляя солидарность, креативность и дух новаторства, мы вместе создадим более безопасное будущее не только для Вьетнама, но и для всего региона АСЕАН.

Проявив особое внимание к молодому поколению, заместитель министра подчеркнул: «Я хочу обратить особое внимание на тех, кто держит в своих руках ключ к будущему — студентов, будущих учителей нашей страны. Вы не просто учащиеся — вы вдохновители. В ваших руках — целое поколение вьетнамских детей».

Говоря о сложности стихийных бедствий, а также о серьёзной нехватке финансовых ресурсов для профилактических мер, постоянный координатор ООН во Вьетнаме Полин Тамесис отметила, что сейчас самое время вспомнить срочный призыв Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Он предупредил, что риск стихийных бедствий во всём мире продолжает расти, в то время как жизненно важные средства, предназначенные для их предотвращения, всё ещё крайне ограничены.

Рассказывая о трёх ключевых направлениях деятельности в области предотвращения и борьбы со стихийными бедствиями, Полин Тамесис подчеркнула: необходимо укреплять сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами для повышения эффективности реагирования на риски; повышение устойчивости сообществ является особенно важной задачей; а формирование устойчивого будущего предполагает активное вовлечение молодёжи уже сегодня.

Доцент, доктор Нгуен Ван Хьен, секретарь парткома и председатель совета Ханойского педагогического университета, заявил: «Сегодняшний день напоминает нам, что снижение риска стихийных бедствий — это длительное путешествие, требующее совместных усилий всех. Ханойский педагогический университет обязуется и впредь уделять приоритетное внимание этому направлению, создавая наилучшие условия для научных исследований, обучения и международного сотрудничества в данной сфере».

На митинге представители международных организаций представили информацию о текущей работе по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий. Молодёжь также делилась идеями посредством технологических решений, интеграции работы по предотвращению стихийных бедствий в преподавание.