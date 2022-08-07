Стремление к формированию к 2030 году 7 морских кластеров связей отрасли морской экономики

Вице-премьер-министр Ле Ван Тхань на днях подписал Решение № 892/QD-TTg об утверждении проекта по развитию морских кластеров связей отрасли морской экономики, связанных с созданием мощных морских экономических центров на период до 2030 года.

Вице-премьер-министр Ле Ван Тхань на днях подписал Решение № 892/QD-TTg об утверждении проекта по развитию кластеров связей отрасли морской экономики, связанных с созданием мощных морских экономических центров на период до 2030 года.

Целью проекта является создание кластеров связей отраслей экономики с высокой конкурентоспособностью и интеграцией в сочетании с созданием сильных национальных морских экономических центров; быстрое и устойчивое развитие морской экономики всей страны, а также морских и прибрежных районов; стремясь к тому, чтобы Вьетнам стал сильной морской державой в будущем до 2030 года.

Проект направлен на создание кластеров связей отрасли морской экономики в выгодных прибрежных и морских районах, стремясь сформировать около 7 кластеров связей отрасли морской экономики к 2030 году; развивать кластеры связей отрасли морской экономики, в первую очередь по ключевым направлениям, связанным со встраиванием в мощный морской экономический центр страны, из которых будут развиваться 3-4 ведущих сильных морских экономических центра в Юго-Восточной Азии.

Согласно общему направлению развития, проект направлен на развитие кластера связей отрасли морской экономики с основными компонентами, включающими отечественные предприятия, иностранные предприятия, организации, поставщиков услуг, инфраструктуру, специализирующиеся в области морского хозяйства, организации, ассоциации предпринимателей, ассоциации смежных отраслей, населенные пункты.

Развитие основано на потребностях деятельности и сотрудничества предприятий, организаций, экономических основах и требованиях устойчивого развития независимо от административных границ.

В частности, развитие морского и островного туризма является одним из приоритетных направлений на основе развития сотрудничества, эффективно используя потенциал и сильные стороны туристических ресурсов каждого региона и всей прибрежной полосы Вьетнама.

В частности, в проекте говорится о мощном развитии туристической экономики с центрами и комплексами экотуризма, развлечений, морских и островных курортов высокого качества и международного значения в кластерах связей отрасли морской экономики в Центральном Вьетнаме, а также в прибрежных районах на юго-западе (Киенжанг-Камау) и других морских районах с подходящими условиями.

Вместе с тем, проект направлен на развитие кластеров связей отрасли морской экономики, в первую очередь по ключевым направлениям, с преимуществами, связанными с построением сильного, многоотраслевого и конкурентоспособного морского экономического центра страны с высокой международной интеграцией и постепенным расширением своего масштаба; развитие и объединение отраслей промышленности в связи с созданием морских экономических центров двойного назначения, сочетающих экономику с национальной обороной в ключевых областях национальной обороны, безопасности морей и островов.