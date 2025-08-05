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Стремление завершить освобождение территории под проект АЭС Ниньтхуан в 2025 году
Заместитель премьер-министра поручил Министерству промышленности и торговли активно координировать работу с другими министерствами, ведомствами, а также с Государственной энергетической корпорацией Вьетнама (EVN) и Вьетнамской национальной промышленно-энергетической корпорацией (Petrovietnam) для ускорения переговоров с партнёрами по межправительственным соглашениям о сотрудничестве в области инвестиций в проекты АЭС в Ниньтхуане. В частности, необходимо завершить переговоры по проекту АЭС Ниньтхуан-1 в августе 2025 года, а по проекту АЭС Ниньтхуан-2 — не позднее мая 2026 года.
Министерству науки и технологий поручено срочно пересмотреть действующее законодательство совместно с другими ведомствами, с учётом последних требований безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также международных норм и практик, и определить единые требования к безопасному расстоянию от населённых пунктов. При необходимости — внести изменения в Циркуляр №13/2009/TT-BKHCN в пределах своей компетенции до конца августа 2025 года, чтобы предоставить инструкции Народному комитету провинции Кханьхоа.
Министерству сельского хозяйства и окружающей среды, в координации с Министерством юстиции, Министерством промышленности и торговли и Народным комитетом провинции Кханьхоа, поручено пересмотреть правовую базу и полномочия по отмене Решения №1504/QĐ-TTg от 28 августа 2013 года Премьер-министра по вопросам компенсации, поддержки переселения и обустройства населения в рамках проекта АЭС Ниньтхуан, и представить предложения на рассмотрение Премьер-министру до 30 июля 2025 года.
Министерству финансов поручено совместно с Народным комитетом провинции Кханьхоа пересчитать общий объём капитальных вложений, необходимых для переселения, обустройства и освобождения территории, определить источники финансирования из центрального бюджета и доложить Премьер-министру до 10 августа 2025 года.
Заместитель премьер-министра также поручил Народному комитету провинции Кханьхоа строго соблюдать все инструкции и нормативные акты компетентных органов, чтобы обеспечить максимальную безопасность для населения; сосредоточить усилия на выплате компенсаций, организации переселения и скорейшем перемещении жителей, обеспечив завершение освобождения территории для передачи её инвестору в 2025 году согласно указаниям Премьер-министра.
EVN и Petrovietnam должны в срочном порядке завершить подготовку технико-экономических обоснований для проектов строительства АЭС и представить их на утверждение компетентным органам: по АЭС Ниньтхуан-1 — в сентябре 2025 года, по АЭС Ниньтхуан-2 — не позднее июня 2026 года.