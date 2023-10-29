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Стремительное развитие цифровых технологий существенно влияет на сферы театрального искусства
Недавно центральные и местные художественные подразделения активизировали развитие фан-страниц в Facebook, Tik Tok и на различных цифровых платформах театра, чтобы объявить расписание мероприятий. Некоторые театры также ведут прямые трансляции спектаклей в социальных сетях для зрителей, не имеющих возможности посетить театр.
На фан-странице Национального драматического театра Вьетнама постоянно обновляется информация об исполнительных программах, спектаклях, готовых к показу зрителям.
Чтобы усилить взаимодействие, Национальный драматический театр Вьетнама также проводит мини-спектакли с участием любителей сцены, наградой за участие в таких мероприятиях являются билеты на исполнительные программы театра. Таким образом в театр регулярно привлекается большая аудитория.
По словам заслуженного артиста Суан Бака, директора Национального драматического театра Вьетнама, цифровая трансформация, применение технологий будут способствовать развитию театра. Технологии помогут улучшить взаимодействие театра и артиста со зрителями.
Поэтому необходимо использовать технологии, чтобы как можно больше людей узнали о театральной сцене Вьетнама. Самое главное, что это действительно стимулирует их желание пойти в театр.
Аналогичным образом, театр «Туойче» (Молодеж) регулярно проводит прямые трансляции на своей фан-странице, рассказывая о предстоящих спектаклях и льготных программах при покупке билетов. Актеры театра принимают активное участие в представлении спектаклей, общаясь онлайн со зрителями.
Театр также освещает информацию о том, что зрители могут получить скидки при онлайн-оплате и бронировании билетов с помощью электронного кошелька VNPay. Простое и удобное применение онлайн-бронирования и проверки билетов по QR-коду позволяет зрителям получить удовольствие от посещения театра без необходимости звонить или приходить непосредственно в театр за билетами.
На фан-странице Федерации цирка Вьетнама также регулярно публикуется информация о новых программах, выступлениях и представлениях, что делает бронирование билетов в разы проще.
Доктор Нгуен Лиен Хыонг из журнала «Искусство и культура» (Министерство культуры, спорта и туризма) сказал, что в настоящее время быстрое развитие цифровых технологий существенно влияет на области традиционного искусства.
Программы исполнительского искусства в онлайн формате привлекают миллионы подписчиков в социальных сетях. С помощью технологических устройств многие театры могут управлять своими программами более эффективно и экономить больше времени, чем когда-либо раньше.
Однако доктор Нгуен Лиен Хыонг сказал, что цифровая трансформация в области исполнительского искусства все еще сталкивается со многими трудностями из-за условий асинхронности инфраструктуры, ограниченных инвестиций в создание платформы цифровых технологий, небольшой дистрибуции и её несоответствие спросу. Кроме того, театры более чем полувековой давности имеют устаревшее техническое оснащение, недостаточное для адаптации к технологической революции 4.0…
«Стратегия культурного развития до 2030 года», утвержденная премьер-министром 12 ноября 2021 г., ставит конкретные цели в области культурного развития. Для достижения вышеуказанных целей стратегия определила конкретные решения и задачи к 2030 году, включая задачи: продвигать научно-технические достижения, связанные с цифровой трансформацией в области культуры и искусства, с целью расширения доступности, повышения осведомленности людей и сообществ; продвигать научные исследования, технологии и цифровую трансформацию в сфере культуры и искусства…
Из задач, решений, которые поставили в «стратегии культурного развития до 2030 года», видно, что цифровая трансформация в области исполнительского искусства - это не только решение ситуации во время пандемии COVID-19, но и неизбежный путь развития исполнительского искусства в нынешнюю цифровую эпоху.