Стратегия развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года

Общая цель стратегии заключается в устойчивом, эффективном и качественном развитии логистических услуг Вьетнама с высокой добавленной стоимостью, высокой конкурентоспособностью, используя преимущества Вьетнама в глобальных цепочках поставок и создания стоимости.

Целевой ориентир — среднегодовой рост логистической отрасли 12–15%

Стратегия предусматривает, что в период 2025–2035 годов доля добавленной стоимости логистических услуг в ВВП составит 5–7%. Среднегодовой темп роста отрасли логистических услуг достигнет 12–15%. Доля предприятий, использующих аутсорсинг логистических услуг, составит 70–80%. Логистические издержки в процентном отношении к ВВП сократятся до 12–15%; рейтинг по Индексу эффективности логистики (LPI), публикуемому Всемирным банком, войдет в топ-40 стран и регионов. Количество логистических предприятий, внедряющих цифровые решения, достигнет 80% от общего числа логистических компаний Вьетнама.

Логистические услуги будут развиваться эффективно, с сокращением выбросов и переходом на использование зеленой энергии. 70% работников логистической отрасли получат профессиональное техническое образование, из которых 30% будут иметь высшее образование. В этот период будет создано не менее 5 современных международных логистических центров, играющих ключевую роль в связях и развитии цепочек поставок на региональном и международном уровне.

К 2050 году доля добавленной стоимости логистических услуг в ВВП увеличится до 7–9%. Среднегодовой темп роста отрасли составит 10–12%. Доля предприятий, использующих аутсорсинг логистических услуг, достигнет 80–90%. Логистические издержки снизятся до 10–12% от ВВП. По Индексу эффективности логистики (LPI) Вьетнам войдет в топ-30 стран и регионов.

Количество логистических компаний, использующих цифровые решения, достигнет 100%. Логистические услуги продолжат эффективно развиваться с сокращением выбросов, способствуя снижению национальных чистых выбросов до нуля. 90% работников логистической отрасли будут иметь профессиональное техническое образование, из которых 50% — высшее образование. Будет построено не менее 10 современных международных логистических центров, которые станут ключевыми узлами связи и развития региональных и международных цепочек поставок.

Создание и развитие единой, современной логистической инфраструктуры

Стратегия предусматривает прорыв в разработке и совершенствовании законодательной базы с целью улучшения инвестиционного климата, поощрения участия всех секторов экономики в развитии логистических услуг, стимулирования международной интеграции, усиления государственного управления и повышения эффективности правоприменения в логистической сфере согласно рыночным механизмам, соответствующим уровню экономического развития страны и международным нормам и законам.

Особое внимание уделяется инвестициям в строительство и развитие единой, современной логистической инфраструктуры с упором на транспортную инфраструктуру, торговую инфраструктуру и цифровую инфраструктуру, охрану окружающей среды, предупреждение стихийных бедствий и адаптацию к изменению климата. Стимулируется координация между отраслями, регионами, международным сотрудничеством в соответствии с требованиями социально-экономического развития каждого региона и страны в целом на каждом этапе развития, что служит базой для развития логистических услуг.

Планируется формирование товарных ресурсов и развитие логистического рынка, обеспечение устойчивого роста отрасли логистических услуг, повышение конкурентоспособности логистических компаний, а также улучшение качества и экологической безопасности логистических операций на цифровой основе. Активно будут исследоваться и внедряться передовые научные и технологические достижения, инновации, цифровая и экологическая трансформация в логистике для повышения эффективности логистических операций, связанных с производством, экспортом, импортом и внутренним распределением.

Одновременно будет развиваться высококвалифицированный кадровый потенциал для повышения эффективности и качества логистических услуг. Усиливается роль ассоциаций и ведущих компаний в логистической сфере, стимулируется создание современных цепочек поставок, разнообразных услуг с высокой добавленной стоимостью для удовлетворения внутреннего и международного спроса, что позволит Вьетнаму стать мировым центром транзита и распределения грузов.

Основные решения и задачи Стратегии

Основные решения и задачи, поставленные в Стратегии, включают: совершенствование законодательной базы, усиление государственного управления и повышение эффективности применения законодательства в сфере логистических услуг; активизацию инвестиций в строительство, формирование и развитие единой современной логистической инфраструктуры; стимулирование региональной координации в развитии логистических услуг; формирование товарных ресурсов и развитие логистического рынка; повышение конкурентоспособности логистических предприятий и качества логистических услуг; активное развитие исследований, инноваций, цифровой и экологической трансформации в логистике; развитие высококвалифицированных кадров в логистической сфере; укрепление роли ассоциаций и ведущих предприятий в области логистических услуг; а также выполнение иных задач./.

В рамках стратегии будет осуществлено инвестирование в строительство, реконструкцию и модернизацию транспортной системы и логистических центров, поддерживающих развитие цепочек поставок сельскохозяйственной продукции по автомобильным, водным, железнодорожным и воздушным путям. Планируется развитие новых видов транспорта, удобных и экономичных для снижения внутренних транспортных и логистических затрат. Будут созданы цепочки производственно-сбытовой кооперации сельхозпродукции в ключевых регионах с целью обеспечения качественной, безопасной и устойчивой продукции через систему сельскохозяйственных логистических центров.

Активизируется инвестиции в строительство и развитие свободных торговых зон, связанных с морскими портами, аэропортами, пограничными пунктами пропуска и ключевыми производственными районами; будет сконцентрировано внимание на совершенствовании инфраструктуры и деловой среды для поддержки логистики электронной коммерции, включая трансграничную электронную торговлю. Планируется создание распределительных центров для сортировки, комплектования и обработки заказов электронной коммерции с применением современных технологий, обеспечивающих быструю обработку больших объемов грузов с гарантией безопасности и бесперебойности.

Будут инвестированы средства в строительство и модернизацию логистических парков, распределительных центров, «умных» складов и специализированных складов для обслуживания сельскохозяйственной продукции, химической продукции, промышленных товаров, перерабатывающей и производственной отраслей, а также электронной коммерции.

Активно будет развиваться исследовательская и проектная деятельность по созданию и внедрению моделей городской логистики, соответствующих потребностям крупных городов, обеспечивающих оптимальное, экономичное и экологичное перемещение грузов.