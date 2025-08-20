НОВОСТИ
Стратегический поворот в политике привлечения талантов Вьетнама
Вместе с тем Закон о цифровой промышленности, принятый в июне 2025 года, подтверждает роль этой отрасли как ключевой сферы экономики, выступающей движущей силой роста и инноваций. Закон делает акцент на развитии полупроводниковой промышленности, экосистемы искусственного интеллекта и цифровых активов, предусматривая особые льготы для предприятий и экспертов, работающих в данной области.
На недавней встрече представителей Академии наук и технологий Вьетнама вице-премьер Нгуен Чи Зунг подчеркнул, что в мире работает множество высококвалифицированных специалистов и учёных, получивших фундаментальную подготовку и занятых в ведущих университетах, исследовательских институтах и технологических корпорациях развитых стран. Многие молодые вьетнамские учёные, прошедшие обучение за рубежом, уже вернулись на родину и вносят весомый вклад в различные области.
Однако, по словам вице-премьера, необходимо комплексно внедрять решения, включая формирование профессиональной и динамичной исследовательской среды, обеспечение благоприятных условий труда, соответствующей системы льгот и вознаграждений, а также возможностей для долгосрочного карьерного развития, чтобы эффективнее привлекать вьетнамских учёных из-за рубежа.
Генеральный секретарь То Лам поручил Министерству внутренних дел совместно с Министерством науки и технологий и другими ведомствами оперативно разработать и внедрить особые меры поощрения, чтобы привлечь в страну не менее 100 ведущих специалистов. Одновременно Министерству науки и технологий поручено реализовать Стратегию по привлечению талантов до 2030 года с перспективой до 2050 года.
Резолюция № 57-NQ/TW определяет науку, технологии и инновации как фундамент и важнейшую движущую силу развития страны на новом этапе. В июне 2025 года премьер-министр утвердил Перечень из 11 стратегических технологических направлений (Решение № 1311/QĐ-TTg). В этом контексте потребность в технологических талантах, своеобразных «главных инженерах», становится особенно острой.
Доктор Нгуен Чонг Хиен, эксперт Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), также высоко оценил предоставление самостоятельности исследователям и необходимость создания открытой и благоприятной среды для привлечения зарубежных талантов к развитию науки, технологий и инноваций во Вьетнаме.
Бизнес-сообщество также ожидает скорейшей конкретизации политики для эффективного привлечения высококвалифицированных кадров - в частности, поддержки в обеспечении жильём, налоговых льгот по подоходному налогу, возможности для экспертов владеть или совладеть результатами исследований, изобретениями и открытиями, а также иметь собственность или долю в компаниях, созданных на основе научных разработок.
Министерство науки и технологий разрабатывает ряд конкретных мер для возвращения в страну ведущих специалистов. Одновременно ведутся инвестиции в модернизацию исследовательской инфраструктуры, строительство международных научных центров, развитие высокотехнологичных зон и технологических инкубаторов для формирования благоприятной среды для творчества и инноваций.