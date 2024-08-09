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Стратегии, необходимые креветочному сектору для достижения цели экспорта
По состоянию на конец июля Вьетнам поставил креветок на сумму около 2 миллиардов долларов США, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров и производителей морепродуктов (VASEP) Чыонг Динь Хое отметил, что позитивный рост не в полной мере отражает серьезные проблемы, с которыми сталкивается отрасль на основных рынках, таких как США, ЕС и Япония.
Он уточнил, что США, крупнейший покупатель вьетнамских креветок в 2023 году с оборотом 682 миллиона долларов, до сих пор не признали Вьетнам в качестве страны с рыночной экономикой, а значит, вьетнамские экспортеры будут продолжать подвергаться дискриминации в ходе антидемпинговых и антисубсидионных расследований США. При этом фактические производственные затраты вьетнамских компаний не будут признаваться, а вместо этого для расчета демпинговой/субсидиарной маржи в таких случаях будет использоваться «суррогатная стоимость» третьей страны, сказал он, добавив, что вьетнамский экспорт креветок сталкивается с трудностями прямо на своем ключевом рынке.
Статистика Главного таможенного управления Вьетнама показала, что после роста в первые месяцы года экспорт креветок в США сократился из-за сокращения расходов потребителями, страдающими от инфляции, роста стоимости морских перевозок и жесткой конкуренции со стороны креветок из Эквадора и Индии.
По мнению экспертов, жесткая конкуренция в Китае, крупнейшем рынке сбыта вьетнамских креветок в период с января по май, ожидается и в оставшуюся часть года. В первом полугодии Китай импортировал 436 000 тонн креветок, 75% из которых поступили из Эквадора.
Вьетнамские экспортеры заявили, что с мая стоимость морских перевозок выросла более чем на 40%, что ставит их продукцию в невыгодное положение на трансокеанских рынках.
Несмотря на трудности, по словам VASEP, отрасль сохранила рост экспорта на основных рынках, включая Китай (24%), ЕС (32%), США (9%) и Японию (4%).
VASEP прогнозирует улучшение ситуации с экспортом в ближайшее время на фоне роста спроса со стороны США и Китая с конца третьего квартала и до конца года.
Вьетнамские креветки сохраняют свою конкурентоспособность по сравнению с поставками из Индии и Эквадора в Японию, Республику Корея (РК), Австралию, Великобританию, США и ЕС благодаря интенсивной переработке и различным продуктам с добавленной стоимостью.
По словам экспертов, экокреветки играют важную роль в развитии отрасли, поскольку они могут легко пробиться на требовательные рынки, а фермеры должны сосредоточиться на развитии сельскохозяйственных угодий, подготовке сырья и расширении рынков сбыта, добавляя, что это важные меры, которые помогут сектору улучшить свою внутреннюю силу и быть готовым к конкуренции на крупных рынках.
Они также отметили, что предприятиям необходима поддержка компетентных органов для снижения торговых барьеров, таких как антидемпинговые и антисубсидиарные налоги в США, а также квоты на экспорт креветок в Республику Корея, которые негативно влияют на рост отрасли.
Генеральный директор акционерной компании Minh Phu Seafood Ле Ван Куанг считает, что предприятия должны инвестировать в передовые технологии для создания более интенсивно переработанных продуктов с высокой стоимостью, чтобы завоевать международные рынки.