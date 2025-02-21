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НОВОСТИ

Страны обещают поддержать организацию Вьетнамом церемонии подписания конвенции ООН

Представители многих стран и региональных организаций высоко оценили активную подготовку Вьетнама к предстоящей церемонии подписания Конвенции ООН против киберпреступности в Ханое, а также выразили готовность сотрудничать с Вьетнамом для обеспечения ее успеха. Участники семинара, проведенного 19 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке постоянным представительством Вьетнама при ООН в сотрудничестве с представительством Австралии и Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП), отметили свои усилия по завершению внутренних процедур для скорейшего подписания и ратификации Конвенции.

В своем вступительном слове глава постоянной делегации Вьетнама посол Данг Хоанг Жанг подчеркнул, что в условиях усложняющейся глобальной кибербезопасности и растущих угроз в киберпространстве, которые напрямую влияют на безопасность и развитие всех стран, принятие ООН Ханойской конвенции имеет особое значение, поскольку создает глобальную правовую основу для международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью.

Пользуясь случаем, Данг Хоанг Жанг поблагодарил все страны, которые поддержали выбор Ханоя в качестве места подписания соглашения на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2024 года. Он также подтвердил, что Вьетнам продолжит тесное сотрудничество с УНП ООН, Управлением по правовым вопросам ООН (УПВ) и странами-членами для ускорения вступления в силу и обеспечения ее эффективной реализации в будущем.

Представители УНП ООН и УПВ заявили о своей неизменной поддержке Вьетнама и предоставили информацию о переговорном процессе, ключевом содержании Конвенции и необходимых процедурах, которые должны быть выполнены до ее подписания.

На мероприятии представители Министерства общественной безопасности, Министерства национальной обороны и Министерства иностранных дел Вьетнама также представили обновленную информацию о ходе подготовительной работы. Они подчеркнули, что, помимо церемонии подписания и официальных дискуссий, будут проведены различные мероприятия, которые позволят правительствам, предприятиям и соответствующим организациям наладить контакты, расширить диалог и сотрудничать в решении проблем кибербезопасности. Благодаря этим мероприятиям Вьетнам стремится продолжать играть роль ответственного члена и надежного партнера международного сообщества.

Ханойская конвенция, состоящая из девяти глав и 71 статьи, была официально принята Генеральной Ассамблеей ООН 24 декабря 2024 года.

По словам заместителя премьер-министра и министра иностранных дел Буй Тхань Шона, это заслуженное достижение после почти пяти лет неустанных переговоров Вьетнама и других стран-членов ООН. Будучи первым договором по транснациональной преступности, принятым в рамках ООН за последние 20 лет, эта конвенция открывает новую главу в международном сотрудничестве со значительными последствиями.

ВИА/ИЖВ

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