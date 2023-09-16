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НОВОСТИ

Страны выразили соболезнования в связи с трагическим пожаром в Ханое

Руководители Лаоса, Венесуэлы и Казахстана направили телеграммы и письма соболезнования руководству Вьетнама. В связи с трагическим пожаром в ночь на 13 сентября в квартале Кхыонгдинь района Тханьсуан в Ханое, повлекшим за собой большие человеческие жертвы и причинившим значительный материальный ущерб, 15 сентября 2023 г., руководители Лаоса, Венесуэлы и Казахстана направили телеграммы и письма соболезнования руководству Вьетнама.

Премьер-министр Лаоса Сонексай Сифандоне направил телеграмму соболезнования премьер-министру Фам Минь Тьиню, в которой выразил свою печаль после получения известия о пожаре и от имени Партии, правительства Лаоса и от себя лично выразил глубокие соболезнования премьер-министру Фам Минь Тьиню и через премьер-министра родственникам погибших, а также братскому народу Вьетнама. Премьер-министр Лаоса верит, что при заботе и руководстве правительства, секторов и властей столицы Ханой пострадавшие быстро преодолеют трудности и вскоре вернутся к нормальной жизни. Премьер-министр Сонексай Сифандоне подчеркнул, что правительство и народ Лаоса всегда поддерживают братскую Партию, правительство и народ Вьетнама в трудные времена, развивая традиции великой дружбы, особой солидарности и всеобъемлющее сотрудничество между Лаосом и Вьетнамом.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направили телеграммы и письма соболезнования президенту Во Ван Тхыонгу.

В тот же день заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Лаоса Салеумсай Коммасит направил телеграмму соболезнования министру иностранных дел Буй Тхань Шону.

ИЖВ/ВИА

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