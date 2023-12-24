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Стоимость экспортируемой сельскохозяйственной продукции увеличилась за счет зеленого производства
Это также является ответственностью по сокращению выбросов, которая способствует выполнению обязательства правительства, взятого на COP 26, по достижению цели по чистым нулевым выбросам к 2050 году.
По словам министра сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Мин Хоана, на рынке началась тенденция, связанная не только с покупкой одного продукта, а с покупкой процесса его производства. Поэтому покупателей очень интересует влияют ли те или иные продукты на окружающую среду, здоровье населения, нарушают ли правила, нормы мира или нет.
Министр Ле Мин Хоан также сказал, что это возможность изменить и переориентировать сельскохозяйственный сектор Вьетнама на глобальном зеленом росте. Все секторы нацелены на продвижение экологически чистого сельского хозяйства, низкоуглеродного производства и адаптации к изменению климата.
Можно заметить, как начиная с национальной стратегической товарной категории, сельскохозяйственный сектор Вьетнама приступил к реализации проекта, оцененного международными организациями как первый в своем роде в мире проект, который является будущей образцовой моделью для стран по изучению и распространению зеленого сельского хозяйства.
Это проект устойчивого развития площадью в миллион гектаров, специализирующийся на выращивании высококачественного риса с низким уровнем выбросов, связанных с зеленым ростом в дельте Меконга к 2030 году.
Проект создания экосистемы рисовых товарных категорий реализуется с целью сочетания объема производства и повышения качества, пилотирования новых политик, таких как: выплата углеродных кредитов на основе результатов; сосредоточение внимания на производстве с низким уровнем выбросов, связанным с зеленым ростом; развитие сельскохозяйственной экономики в направлении замкнутого цикла с максимальным использованием побочных продуктов от производства риса, стремясь к цели - сделать «зеленое развитие, сокращение выбросов, высокое качество» брендом риса Вьетнама.
В рисоводстве, как и в других культурах, сельскохозяйственный сектор внедряет инновации в организацию производства и управления, начиная с этапов инвестирования, селекционных исследований, заканчивая созданием стандартных сырьевых зон и формированием крупномасштабных производственных зон.
Вьетнам также содействует применению науки и технологии для производства экологически чистой, высококачественной сельскохозяйственной продукции, отвечающей внутреннему потребительскому спросу и международным стандартам, чтобы лучше обслуживать экспорт, сказал Нгуен Ньы Куонг, директор департамента растениеводства.
Наука, технологии и инновации вносят более 30% добавленной стоимости в сельскохозяйственное производство. В настоящее время Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов разрабатывает проект «Развитие науки и примение и передача технологий для продвижения экономики замкнутого цикла в сельском хозяйстве до 2030 года» для представления премьер-министру на утверждение.
Соответственно, к 2030 году в области растениеводства 60% побочных продуктов будет перерабатываться, 80% побочных продуктов риса будет собираться и использоваться повторно. В животноводстве занято 60% домашних хозяйств и ферм, реализующие меры по переработке отходов, которые необходимо доработать и внедрить процессы обращения с отходами, использования и повторного использования побочных продуктов основных сельскохозяйственных продуктов.
Что касается области препаратов для защиты растений, то во Вьетнаме в настоящее время насчитывается более 800 наименований биологических препаратов.
К 2050 году во Вьетнаме 50% посевных площадей будут использовать органические удобрения, а 100% - доступное сырьё от растениеводства, животноводства, аквакультуры, в то время как бытовые отходы будут использоваться в качестве органических удобрений как в сельском хозяйстве, так и в промышленном производстве.