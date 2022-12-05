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Стоимость экспорта сельскохозяйственной продукции в 2022 году превысила 49 млрд. долл. США
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, за 11 месяцев экспортно-импортный оборот сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 90,26 млрд. долл. США, что на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом, экспорт сельской продукции составил около 49,04 млрд. долл. США, что на 11,8% больше; импорт – 41,22 млрд. долл. США; положительное сальдо торгового баланса - 7,82 млрд. долл. США, увеличившись на 47,8%.
Таким образом, экспортная стоимость сельскохозяйственной продукции превысила рекордный показатель 2021 года в 48,6 млрд. долл. США.
В настоящее время, в сельскохозяйственном секторе насчитываются 8 видов и групп продукции с эскортной стоимостью более 2 млрд. долл. США, в том числе кофе, каучук, рис, овощи и фрукты, кешью, креветки, пангасиус, изделия из дерева.
Некоторые товары получили высокую экспортную стоимость, чем за тот же период прошлого года, например, кофе - более 3,5 млрд. долл. США (с ростом 31,5%); каучук – 2,9 млрд. долл. США (рост на 3%); рис – 3,2 млрд. долл. США (рост на 6,9%); перец – 895 млн. долл. США (рост на 3,2%); маниока и продукты из маниоки – более 1,2 млрд. долл. США (16,4%), пангасиус – 2,2 млрд. долл. США (рост на 62%), креветки – 4,1 млрд. долл. США (рост на 14,6%), древесина и изделия из дерева – 14,6 млрд. долл. США (рост на 9%).
Что касается экспортных рынков, то на долю азиатских рынков приходится 44,7% рынка, Америки – 27,4%, Европы –11,3%, Океании –1,7% и Африки – 1,7%.
США остаются самым крупным экспортным рынком с оборотом в 12,3 млрд. долл. США, занимая 25% доли рынка; Китай занимает второе место с 9,3 млрд. долл. США или 18,9% доли рынка; далее следует Япония с оборотом в 3,9 млрд. долл. США или 7,9%.
Недавно свежий помело стал 7-м фруктом, получившим разрешение на экспорт на рынок США после манго, лонгана, личи, драгонфрута, рамбутана и звездочного яблока. Это результаты стали возможными благодаря долгосрочным усилиям специализированных органов двух сторон, а также вьетнамских производителей и экспортеров помело.