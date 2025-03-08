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Стоимость экспорта перца за 2 месяца достигла почти 190 миллионов долларов США
Несмотря на то, что площадь его выращивания меньше, чем у других основных культур, таких как кофе, каучук, чай и кешью, перец остается высокодоходным товаром. Площадь, отведенная под выращивание перца, эквивалентна всего 15 % земель, используемых под кофе, и 12 % земель, используемых под каучук. Однако его экспортная стоимость составляет 23% от доходов от экспорта кофе (5,6 миллиарда долларов США) и более 38% от доходов от экспорта каучука (3,4 миллиарда долларов США). Эти цифры подчеркивают неиспользованный потенциал отрасли и открывают многообещающие возможности для дальнейшего роста.
Для обеспечения долгосрочного роста и устойчивости Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды разрабатывает генеральный план развития технических культур до 2030 года. Стратегия направлена на поддержание площади выращивания перца на уровне 80 000-100 000 гектаров при урожайности 2,4-2,5 тонны с гектара и ежегодном производстве 200 000-300 000 тонн.