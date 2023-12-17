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Стоимость экспорта пангасиуса в этом году оценивается в 1,8 миллиарда долларов США

Стоимость экспорта пангасиуса Вьетнама в этом году оценивается в 1,8 млрд долларов США, что составляет лишь 75% от прошлогоднего показателя, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Фунг Дык Тьен. Выступая 15 декабря на конференции, посвященной подведению итогов рыбной отрасли в 2023 году, организованной Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD) и Народным комитетом провинции Анжанг, Фунг Дык Тьен сказал, что из-за инфляции и политической нестабильности в мире вьетнамская рыбная отрасль столкнулась с трудностями.

В 2023 году в стране будет насчитываться около 5700 гектаров под выращивание пангасиуса, а объем производства составит 1,61 млн тонн.

Однако ожидается, что рынки пангасиуса восстановятся, особенно со второго квартала следующего года.

Ожидается, что производство рыбы пангасиуса на 2,8 % увеличится в годовом исчислении, а собранный урожай в первом и втором кварталах 2024 года удовлетворит спрос на переработку и экспорт.

В следующем году Вьетнам планирует достичь объема производства товарного пангасиуса в 1,7 млн тонн и экспортного оборота в 2 млрд долларов США.

Для этого местным властям в дельте Меконга, особенно в провинциях Анжанг и Донгтхап, а также предприятиям по переработке и экспорту пангасиуса необходимо сосредоточиться на повышении качества породы. Им также необходимо проводить исследования и разрабатывать продукты глубокой переработки, диверсифицировать продукцию, чтобы удовлетворить различные сегменты рынка, и готовые продукты, сказал заместитель министра.

Фунг Дык Тьен также подчеркнул необходимость эффективного использования побочных продуктов и отработанного ила для производства органических удобрений.

Он призвал к укреплению связей в производстве, чтобы минимизировать риски и снизить производственные затраты. Сельхозпроизводителям было рекомендовано сертифицировать свои фермерские хозяйства, чтобы повысить стоимость продукции, и внедрить электронные системы отслеживания от ферм и перерабатывающих заводов до экспортных предприятий.

В частности, предприятиям по производству и переработке пангасиуса должны уделять внимание расширению внутреннего рынка, ориентироваться на столовые в индустриальных парках и школах при поиске новых рынков, а также внедрять правила сертификации продукции, особенно предназначенной для мусульманских рынков.

Участники конференции сошлись во мнении, что в последнее время из-за политической нестабильности и глобальной инфляции рыбная промышленность Вьетнама сократилась, что привело к падению спроса на продукцию аквакультуры, затруднению экспорта и большим запасам.

Кроме того, соседние страны увеличили производство пангасиуса и сократили ее импорт из Вьетнама.

Между тем, вьетнамская рыбная продукция пангасиуса по-прежнему однообразна, продукты с добавленной стоимостью составляют небольшую долю, поэтому они не создали большой конкурентоспособности и коммерческой ценности

ИЖВ/ВИА

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