Стоимость экспорта каучука из Вьетнама достигнет 3,3 миллиарда долларов США в 2024 году

За последние четыре месяца страна поставила 499 000 тонн каучука на сумму 743 миллиона долларов США, что на 6,4% больше по объему и на 14% по стоимости. Только в первом квартале экспортная цена вьетнамского каучука выросла на 5,3% до 1 466 долларов США за тонну.



Крупнейшим потребителем вьетнамского каучука в этот период оставался Китай, на долю которого пришлось 80% от общего объема экспорта страны, за ним следовала Индия.



Ассоциация заявила, что с восстановлением мировой автомобильной и шинной промышленности (особенно в Китае), экспорт каучука из Вьетнама, вероятно, будет находиться в благоприятных условиях, и ожидается, что во втором квартале он резко возрастет.



В то же время компания Mirae Asset Securities Co. также дала положительный прогноз относительно результатов деятельности акционерной компании Vietnam Rubber Group (VRG) - ведущего производителя каучука в стране, сообщает vnbusiness.vn.



Ожидается, что выручка и прибыль после налогообложения VRG в 2024 году составят более 25,68 трлн донгов и 4,9 трлн донгов, увеличившись на 16% и 45% соответственно.



Такая положительная оценка обусловлена значительным ростом цен на каучук в этом году на фоне роста спроса со стороны мировой шинной промышленности, сообщает интернет-газета со ссылкой на компанию Mirae Asset Securities Co.

Между тем, компания Phu Hung Securities Co. в своем недавнем отчете по вьетнамской промышленности натурального каучука заявила, что цены на каучук продолжат расти в 2024-25 финансовом году. Цены на каучук TSR 20, вероятно, достигнут 1,6-1,8 доллара США за килограмм, увеличившись на 10-20% по сравнению с прошлым годом.



По мнению компании, перспективы роста предприятий каучуковой промышленности остаются положительными как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе.



Движущая сила будет исходить от основной деятельности, и местные предприятия по производству каучука продолжат получать выгоду от тенденции роста отпускных цен и способности увеличить долю экспортного рынка, когда другие рынки столкнутся с нехваткой предложения в 2024-25 годах.



Генеральный секретарь VRA Во Хоанг Ан отметил, что Вьетнаму еще есть куда наращивать экспорт каучука, поскольку страна может производить 1,3 млн тонн каучукового латекса в год, но местный сектор переработки каучука нуждается лишь в более чем 300 000 тонн.



Согласно стратегии развития растениеводства до 2030 года, урожайность каучука будет увеличена до 1,8-2 тонн с гектара.



В прошлом году Вьетнам экспортировал 2,14 миллиона тонн каучука, заработав 2,89 миллиарда долларов США, согласно данным Главного таможенного управления.

По сравнению с прошлым годом объем экспорта увеличился на 0,04%, а стоимость снизилась на 12,7%.



Китай остается крупнейшим рынком Вьетнама, на долю которого приходится 79,22% от общего объема экспорта страны и 78,08% от стоимости. За ним следует Индия с 5,34% и 5,49% соответственно.