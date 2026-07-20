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Стихийные бедствия привели к гибели и ранениям 13 человек и нанесли значительный материальный ущерб в ряде регионов
Согласно имеющимся данным, проливные дожди, паводки, наводнения, селевые потоки и оползни стали причиной гибели 4 человек, исчезновения без вести 4 человек и ранения 9 человек в провинции Лайчау; полностью разрушен 21 жилой дом (Лайчау — 18, Шонла — 3); повреждены 144 жилых дома (Лаокай — 66, Лайчау — 27, Дьенбьен — 27, Шонла — 24); в экстренном порядке эвакуированы жители 275 домов (Лаокай — 224, Лайчау — 26, Дьенбьен — 1, Шонла — 24); ещё 64 дома пострадали в результате затопления и оползней (Лайчау — 45, Дьенбьен — 17, Шонла — 2).
В сельском хозяйстве ущерб причинён 696,3 га рисовых полей и других сельскохозяйственных культур (Лаокай — 68,16 га, Лайчау — 407,54 га, Дьенбьен — 26,85 га, Шонла — 193,75 га); пострадали 28 голов крупного рогатого скота и 62 головы домашней птицы.
Оползни зарегистрированы во многих местах на автомобильных дорогах провинции Лайчау, включая национальные автомагистрали № 4H, 12, 32, 279, а также провинциальные дороги (№ 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C); в провинции Шонла повреждены 32 участка провинциальной дороги № 109; в провинции Дьенбьен пострадали национальные автомагистрали № 12 и № 279, провинциальная дорога № 143, а также междеревенские и межобщинные дороги.
В настоящее время на отдельных участках национальных и провинциальных автомобильных дорог движение по-прежнему остаётся прерванным, в частности на национальной автомагистрали № 32 в провинции Лайчау и на 18 участках провинциальной дороги № 109 в провинции Шонла.
По предварительной оценке, общий материальный ущерб составляет около 255,04 млрд донгов (Лайчау — 190 млрд донгов, Лаокай — 16,7 млрд донгов, Шонла — 46,04 млрд донгов, Дьенбьен — 2,3 млрд донгов).
Сразу после возникновения стихийного бедствия партийные комитеты и органы власти на местах мобилизовали силы и средства для оказания помощи населению, оперативной ликвидации последствий стихии и скорейшей стабилизации жизни пострадавших.
По прогнозу Национального центра гидрометеорологических прогнозов, в период с ночи 20 июля по 28 июля во многих районах страны ожидаются грозовые дожди, местами — сильные ливни.
В частности, с ночи 20 июля приблизительно до 23 июля в северных районах страны прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами сильные (основные осадки ожидаются во второй половине дня, ночью и ранним утром). Начиная с 24 июля местами сохранятся кратковременные дожди и грозы.
В районах от Нгеан до города Дананг, а также в восточной части провинций от Куангнгай до Даклак во второй половине дня и ночью местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В остальных районах также возможны кратковременные дожди и грозы, при этом начиная с 22 июля в районах Центрального нагорья и на юге страны во второй половине дня и вечером прогнозируются кратковременные дожди и грозы, местами сильные.
В целях дальнейшего заблаговременного реагирования на проливные дожди, паводки, наводнения, селевые потоки, оползни, смерчи, молнии и град Национальный руководящий комитет по гражданской обороне предложил народным комитетам провинций и городов внимательно отслеживать предупреждения и прогнозы о сильных дождях, паводках, наводнениях, селевых потоках, оползнях, смерчах, молниях и граде; своевременно доводить соответствующую информацию до местных органов власти и населения для принятия необходимых профилактических мер; развернуть силы быстрого реагирования для проведения проверок и обследований, заблаговременно организовывать эвакуацию населения из районов, расположенных вдоль рек и ручьёв, низменных участков и территорий, где существует опасность глубокого затопления, селевых потоков и оползней, в безопасные места; обеспечить расчистку русел водотоков; поддерживать в готовности силы и средства на местах для своевременного оказания помощи населению в ликвидации последствий стихийных бедствий.
Провинциям и городам рекомендовано заблаговременно организовать силы для дежурства, контроля и обеспечения безопасности дорожного движения на затопленных низководных переправах, переливах через дороги, участках автомобильных дорог с быстрым течением воды, а также в районах, где произошли либо могут произойти оползни; категорически запрещать движение людей и транспортных средств при отсутствии безопасных условий; заранее подготовить силы, материалы и технику для оперативной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения бесперебойного движения по основным транспортным магистралям; организовать проверку и реализацию мер по обеспечению безопасности шахт, горных выработок, водохранилищ и территорий ниже по течению, особенно малых гидроэлектростанций, небольших ирригационных водохранилищ и потенциально опасных гидротехнических сооружений; обеспечить круглосуточное дежурство персонала для регулирования работы гидротехнических сооружений и готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.
Местным органам власти поручено своевременно информировать владельцев садковых хозяйств, инвесторов объектов, строящихся вдоль рек, владельцев речных транспортных средств и предприятий по добыче полезных ископаемых о паводковой обстановке, чтобы они могли принять необходимые меры по обеспечению безопасности людей, плавучих сооружений, транспортных средств, оборудования и объектов; проверить и практически реализовать планы защиты дамб, уделяя особое внимание наиболее уязвимым участкам, местам, где ранее уже возникали аварийные ситуации, но последствия которых ещё не устранены, а также гидротехническим сооружениям, строительство которых не завершено; усилить контроль на дамбах, строго соблюдать режим патрулирования и охраны в сезон дождей и паводков, своевременно выявлять и устранять любые повреждения и чрезвычайные ситуации с момента их возникновения.
Наряду с этим необходимо активизировать информационно-разъяснительную работу, прежде всего через систему местного информирования населения, регулярно обновлять информацию, распространять знания и практические навыки по реагированию на сильные дожди, паводки, наводнения, селевые потоки, оползни, смерчи, молнии и град, чтобы население могло своевременно принимать меры по предупреждению и минимизации ущерба. Одновременно необходимо обеспечить круглосуточное дежурство и регулярное представление докладов в Национальный руководящий комитет по гражданской обороне (через Управление по вопросам дамб и предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий Министерства сельского хозяйства и окружающей среды).