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Стимулирование мотивации и раскрытие потенциала развития сотрудничества между Вьетнамом и Бурунди
Визит проходит в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений между двумя странами (16 апреля 1975 г. – 16 апреля 2025 г.) и рассматривается как историческая веха в двусторонних отношениях. Это свидетельствует о стремлении сторон к дальнейшему укреплению дружеского сотрудничества в политической, экономической, торговой, культурной и социальной сферах.
Дружеское сотрудничество между Вьетнамом и Бурунди
Вьетнам и Бурунди установили дипломатические отношения 16 апреля 1975 года. В настоящее время у двух стран нет посольств в столицах друг друга: Посольство Вьетнама в Танзании выполняет функции по совместительству в Бурунди, а Посольство Бурунди в Китае – по совместительству во Вьетнаме.
За последние полвека две страны поддерживали добрые, дружеские и партнерские отношения как по партийным, так и по государственным каналам. Обе стороны придают большое значение двусторонним отношениям и активно развивают обмены на высоком уровне.
Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь встретился с Президентом Бурунди Эваристом Ндайишимие на полях общих дебатов общих дебатов на высоком уровне 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (сентябрь 2023 г.).
Премьер-министр Бурунди Паскаль-Фирмен Ндимира принял участие во Франкоязычном саммите в Ханое (ноябрь 1997 г.); Генеральный секретарь Национального совета по защите демократии – Сил защиты демократии (НСЗД-СЗД) Ревериан Ндикурийо посетил Вьетнам с рабочим визитом (июль 2024 г.); Министр связи, информационных технологий и средств массовой информации Бурунди Лесокади Ндакайсаба посетил Вьетнам (ноябрь 2024 г.).
Особо значимым событием стало назначение в мае 2024 года уважаемого бурундийского предпринимателя Жювеналя Сакубу Почетным консулом Вьетнама в Бужумбуре, Республика Бурунди.
Две страны регулярно взаимодействуют и поддерживают друг друга на площадках ООН и других международных организаций. В частности, Бурунди поддержало избрание Вьетнама в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2020–2021 гг., а также в состав Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (WHC) на 2023–2027 гг.
Экономическое и торговое сотрудничество развивается позитивно
Вьетнам и Бурунди обладают значительным потенциалом для сотрудничества. В 2024 году объем двусторонней торговли между двумя странами превысил 2 миллиона долларов США. Вьетнам экспортировал в Бурунди машины, оборудование, запасные части, компьютеры и комплектующие на сумму около 1 миллиона долларов США; в то же время импортировал из Бурунди руду, некоторые полезные ископаемые и кормовые добавки на аналогичную сумму.
По словам чрезвычайного и полномочного посла Вьетнама в Танзании, по совместительству в Бурунди, Ву Тхань Хуен, одним из ключевых аспектов двустороннего сотрудничества является инвестиционный проект группы военной промышленности и телекоммуникаций (Viettel) на рынке Бурунди, в котором Viettel владеет 85% уставного капитала.
В июне 2015 года совместное предприятие Viettel-Burundi официально запустило мобильную сеть по всей территории Бурунди под брендом Lumitel.
За 10 лет деятельности Lumitel стал ведущим оператором мобильной связи в Бурунди и одним из крупнейших налогоплательщиков страны, обеспечивая стабильную занятость и доходы более чем 60 000 работников, а также создавая 100 000 косвенных рабочих мест. Между двумя странами подписаны: Соглашение о взаимном освобождении от виз для владельцев дипломатических и служебных паспортов (июнь 2022 г.) и Меморандум о взаимопонимании в сфере информационных и коммуникационных технологий (декабрь 2024 г.).
С созданием в 2021 году Африканской континентальной зоны свободной торговли (AfCFTA) товарооборот Вьетнама с африканским рынком уже растет и, как ожидается, значительно увеличится в ближайшем будущем.
Вьетнам, являясь одной из наиболее динамично развивающихся экономик Юго-Восточной Азии, уделяет все больше внимания Африке в целом и Восточной Африке в частности как новому перспективному рынку с богатыми природными ресурсами и широкими возможностями для сотрудничества в различных сферах.
Это создает широкие перспективы для дальнейшего углубления сотрудничества между Вьетнамом и Бурунди в ближайшем будущем.