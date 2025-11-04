Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Стенд провинции Тханьхоа блистает на Осенней ярмарке-2025

Стенд центральной провинции Тханьхоа стал одним из самых заметных акцентов первой Осенней ярмарки-2025, которая проходит во Выставочном центре Вьетнама (VEC) в Ханое и привлекает большое количество посетителей, предпринимателей и партнёров.
  Люди делают покупки на Осенней ярмарке 2025. Фото: ВИA  
Под девизом «Тханьхоа - объединяясь для роста» выставочное пространство не только демонстрирует культурную самобытность провинции, но и подчёркивает её экономический потенциал, способность к интеграции и динамику бренда в эпоху цифровых технологий.

С первого дня ярмарки, 26 октября, стенд провинции Тханьхоа пользуется неизменной популярностью: посетители активно знакомятся с богатым ассортиментом местных деликатесов и продукции. Среди представленных лакомств - знаменитые кислые колбаски «Нем чуа Ба Лан», традиционные пирожные «Бань гай Тучу» из рисовой муки с пастой из листьев колючего дерева и начинкой из сладкой зелёной фасоли, сладости «Че лам Фукуанг» из клейкого риса и арахиса, лесной мёд, птичье гнездо из уезда Куангсыонг и травяные чаи, всё это быстро расходится среди покупателей.

Промышленные товары провинции также производят сильное впечатление на гостей ярмарки. Цемент «Нгишон», упаковочная продукция компании Miza, сахар Lasuco и кулинарное масло Livvy привлекают внимание высоким качеством и современным дизайном упаковки.

Одним из самых популярных стендов стал Le Gia Fish Sauce, единственный бренд из провинции Тханьхоа, удостоенный национального сертификата OCOP с пятью звёздами. Благодаря фирменному оформлению в морских тонах и характерному аромату традиционного рыбного соуса, стенд стал одним из главных центров притяжения ярмарки.

«Быть выбранными для представления флагманского стенда - большая честь», отметил Ле Ань, генеральный директор компании Le Gia Foods and Trading Services Co., Ltd.. «Эта ярмарка предоставляет нам возможность встретиться с клиентами, представить нашу продукцию и получить их отзывы».

Посетительница Ле Тхань Тхао из провинции Бакнинь рассказала, что пользуется рыбным соусом Le Gia уже много лет, отметив, что его мягкая солёность и естественный аромат напоминают ей вкус детства.

Нгуен Ван Мань из Ханоя добавил, что продукция OCOP провинции Тханьхоа впечатляет как качеством, так и оформлением. Он сообщил, что приобрёл мёд, чай из центеллы и рыбный соус, чтобы поддержать вьетнамские бренды.

Молодые посетители также проявили интерес к искусству приготовления рыбного соуса, которое часто называют «душой вьетнамской кухни». Ле Ань и его команда с энтузиазмом объясняли процесс ферментации, а несколько иностранных гостей попробовали продукцию и высоко оценили её насыщенный и неповторимый вкус.

Генеральный директор отметил, что положительная реакция потребителей вдохновляет компанию на инновации, расширение ассортимента и выход на новые экспортные рынки за пределами уже освоенных - США, Японии, Республики Корея, Австралии и Сингапура.

Организованная Министерством промышленности и торговли Вьетнама «Осенняя ярмарка-2025» занимает более 130 000 м² и включает 3 000 стендов от 2 500 отечественных и зарубежных предприятий. Ежедневно мероприятие посещают десятки тысяч человек, что открывает новые возможности для компаний провинции Тханьхоа в установлении контактов с дистрибьюторами, импортёрами и стратегическими партнёрами.

Однако стенд Тханьхоа является не просто коммерческой площадкой, но и своеобразным «культурно-экономическим послом», продвигающим образ гостеприимных, динамичных и творческих жителей провинции.


ИЖВ/ВИА

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ выдвинул конкретные требования к сбору предложений и замечаний по проекту документов XIV съезда КПВ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам представил основные направления проекта документов, выносимых на XIV съезд КПВ, и обозначил конкретные требования, направленные на то, чтобы сбор предложений и замечаний по проекту документов проходил содержательно и эффективно.
