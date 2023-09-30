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НОВОСТИ

Статистика: За девять месяцев создано 116,3 тыс. предприятий

За первые девять месяцев 2023 года зарегистрировано 116.300 предприятий, что на 3,1% больше, чем в прошлом году, с совокупным уставным капиталом в 1 086,8 трлн донгов, что на 14,6% меньше, чем в прошлом году, сообщает Главное статистическое управление (GSO) 29 сентября. В период с января по сентябрь 48.900 предприятий возобновили свою деятельность, что на 3,2% меньше, чем годом ранее, в результате чего общее количество созданных предприятий и фирм, возобновляющих деятельность, достигло 165.200, что на 1,2% больше, чем в прошлом году.

Только в сентябре было создано 12.684 новых предприятия с общим уставным капиталом 117,2 трлн донгов (4,8 млрд долларов США), где работает 80.000 рабочих, что на 10,6% больше по количеству предприятий, на 13,9% меньше по уставному капиталу и на 29,3% по количеству сотрудников по сравнению с тем же периодом.

За отчетный период количество предприятий, временно приостановивших деятельность, составило 75,8 тыс., что на 21,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом 46,1 тыс. предприятий прекратили свою деятельность в ожидании процедуры ликвидации, что на 26% больше, чем в прошлом году, а 13,2 тыс. предприятий завершили процедуру ликвидации, что на 4,3%.

Результаты опроса тенденций бизнеса предприятий обрабатывающей промышленности в третьем квартале 2023 года показали, что 30,1% респондентов считают, что показатели их бизнеса улучшились, чем во втором квартале, а 37,5% заявили, что производство и бизнес стабилизились, а 32,4% заявили, что столкнулись с трудностями.

Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг заявила, что ситуация с промышленным производством в четвертом квартале 2023 года будет лучше, чем в третьем квартале 2023 года с точки зрения объема производства и экспортных заказов, добавив, что они не смогут получить высокие темпы роста, но, как ожидается, будут процветать по сравнению с предыдущим кварталом года.

Она предложила некоторые решения по поддержке промышленного сектора в преодолении трудностей, стабилизации и развитии производства, которые включают в себя стабилизацию цен на электроэнергию, воду и топливо для ограничения роста издержек производства.

Хыонг также подчеркнула необходимость стимулирования спроса на внутреннем рынке, чтобы помочь бизнесу найти партнеров по реализации своей продукции. Необходимо снизить процентные ставки по кредитам и облегчить процедуры получения кредитов для предприятий, испытывающих финансовые трудности, особенно малых и микропредприятий, чтобы у них был капитал для более своевременного и эффективного развития производственной и предпринимательской деятельности.

ИЖВ/ВИА

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