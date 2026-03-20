Старт строительства высокоскоростной железной дороги Ханой - Куангнинь намечен на 12 апреля

Начало строительства высокоскоростной железной дороги Ханой – Куангнинь намечается на 12 апреля. (Фото: Медиа-группа Куангниня)

Торжественная церемония начала строительства проекта высокоскоростной железнодорожной линии Ханой - Куангнинь намечена на 12 апреля.

Церемония начала строительства пройдет на площадке станции Халонгсань в кварталах Туанчау и Вьетхынг провинции Куангнинь. Проект рассматривается как ключевая межрегиональная транспортная инфраструктурная инициатива, имеющая стратегическое значение для социально-экономического развития региона.

Народный комитет провинции потребовал организовать церемонию торжественно, безопасно, эффективно и экономно, максимально используя имеющиеся ресурсы и обеспечивая тесную координацию между инвестором проекта, акционерной компанией по инвестициям и развитию высокоскоростных железных дорог Vinspeed, и соответствующими департаментами, ведомствами и местными органами власти.

Железная дорога будет двухпутной, электрифицированной, со стандартной колеёй 1435 мм, общей протяжённостью около 120 км и максимальной проектной скоростью 350 км/ч. Она пройдет через четыре города и провинции - Ханой, Бакнинь, Хайфон и Куангнинь, начинаясь от станции Колоа в Ханое и заканчиваясь в районе общественного парка Туанчау в провинции Куангнинь.

Вдоль маршрута планируется построить пять станций - Колоа, Зябинь, Ниньса, Йенты и Халонгсань, а также депо Халонгсань для технического обслуживания, ремонта и отстоя поездов. Участок, проходящий по территории провинции Куангнинь, составит около 39,3 км, от границы с Хайфоном до станции Халонгсань и района депо.

Проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Его общий объем инвестиций оценивается примерно в 147,37 трлн донгов, или 5,8 млрд долларов США, без учета около 10,27 трлн донгов на расчистку территории, которые будут профинансированы из государственного бюджета. Ожидается, что проект будет завершен и введен в эксплуатацию в 2028 году.

Помимо своей транспортной функции, проект способствует реализации темы развития провинции на 2026 год, которая предусматривает укрепление межрегиональной взаимосвязанности, продвижение устойчивого роста и формирование современной, синхронизированной транспортной инфраструктуры. Он также подчеркивает твердую решимость Партии и Государства создавать новые импульсы для следующего этапа развития, привлекать инвестиции и углублять международную интеграцию.