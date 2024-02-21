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Стартует крупнейший весенний фестиваль донорства крови

20 февраля в Ханое стартовал фестиваль Суан Хонг (красная весна) - крупнейшая ежегодная кампания по сдаче крови после празднования Нового года по лунному календарю (Тэт), в рамках которой ожидается собрать не менее 8.000 единиц крови. Мероприятие, организованное Национальным институтом гематологии и переливания крови (NIHBT) совместно с Ханойской молодежной ассоциацией донорства крови, призвано решить проблему нехватки крови для лечения после Тэта.

В течение восьми дней доноры могут посетить одну из трех площадок в Ханое - институт, среднюю школу Чаукуй в уезде Жалам и AEON Mall Ha Dong в районе Хадонг.

Председатель Ханойской молодежной ассоциации донорства крови Чинь Суан Тхуи сообщил, что в дни, предшествующие Тэту, тысячи добровольцев ассоциации продолжают участвовать в акциях, призывающих к сдаче крови в общественных местах.

Ассоциация также провела активную коммуникационную кампанию в социальных сетях, в которой приняли участие 3000 добровольцев, сказал он, добавив, что такие значимые и гуманные мероприятия дают возможность молодым людям присоединиться к деятельности по социальному обеспечению.

Мероприятие по сдаче крови, проводимое ежегодно в течение 16 лет, привлекло сотни тысяч доноров крови, только в Ханое было получено более 110.000 единиц крови. Это мероприятие способствовало изменению общественного мнения о добровольном донорстве крови, почетном поступке, знаменующем наступление Нового года.

ВИА/ИЖВ

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