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Стартует крупнейший весенний фестиваль донорства крови
В течение восьми дней доноры могут посетить одну из трех площадок в Ханое - институт, среднюю школу Чаукуй в уезде Жалам и AEON Mall Ha Dong в районе Хадонг.
Председатель Ханойской молодежной ассоциации донорства крови Чинь Суан Тхуи сообщил, что в дни, предшествующие Тэту, тысячи добровольцев ассоциации продолжают участвовать в акциях, призывающих к сдаче крови в общественных местах.
Ассоциация также провела активную коммуникационную кампанию в социальных сетях, в которой приняли участие 3000 добровольцев, сказал он, добавив, что такие значимые и гуманные мероприятия дают возможность молодым людям присоединиться к деятельности по социальному обеспечению.
Мероприятие по сдаче крови, проводимое ежегодно в течение 16 лет, привлекло сотни тысяч доноров крови, только в Ханое было получено более 110.000 единиц крови. Это мероприятие способствовало изменению общественного мнения о добровольном донорстве крови, почетном поступке, знаменующем наступление Нового года.