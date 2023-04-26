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НОВОСТИ

Стартован фестиваль воздушных шаров в прибрежном городе Куиньон

25 апреля в прибрежном городе Кюиньон провинции Биньдинь стартовал международный фестиваль воздушных шаров «Куиньон, Биньдинь – морской рай». Мероприятие, первое в своем роде в этом городе, направлено на празднование Дня воссоединения страны (30 апреля) и Международного Первомая (1 мая), а также туристического фестиваля Биньдинь в 2023 году.

Фестиваль, который проходит с 25 апреля по 5 мая, предложит посетителям возможность полюбоваться огромными разноцветными воздушными шарами, созерцая приморский город с высоты.

По данным оргкомитета, на протяжении всего фестиваля над городом будут парить 12 воздушных шаров диаметром 25-28 метров каждый.

Во время фестиваля также будет проведено несколько мероприятий, в том числе художественные программы, кулинарный фестиваль, посвященный деликатесам провинции.

Ожидается, что это мероприятие станет ключевым туристическим мероприятием для провинции в 2023 году и поможет привлечь местных и иностранных путешественников.

В первом квартале этого года провинция приняла 1,26 миллиона туристов, что на 33% больше, чем в прошлом году.

ВИА/ИЖВ

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