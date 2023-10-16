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НОВОСТИ

Стартовал саммит Вьетнама в Японии 2023

Саммит Вьетнама в Японии 2023 года открылся в Токийском университете 15 октября в рамках мероприятий, посвященных 50-й годовщине установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией.
  15 октября в Токийском университете открылся саммит Вьетнама в Японии 2023. Фото: ВИA  
Мероприятие представляет собой серию семинаров, проводимых раз в два года Вьетнамской академической сетью в Японии (VANJ), вьетнамские профессионалы в Японии (VPJ) и Вьетнамской ассоциацией молодежи и студентов (VYSA) в Японии.

В своем вступительном слове посол Вьетнама в Японии Фам Куанг Хиеу подчеркнул стремительное развитие вьетнамской общины в Японии в последние годы, которая является второй по величине иностранной общиной в Японии, насчитывающей около 500 тыс. человек.

По словам посла, многие представители этой общины заняли важные посты в сфере преподавания, научных исследований и управления в престижных университетах и на предприятиях Японии, подчеркнув, что они внесли большой вклад в развитие вьетнамской общины в Японии и социально-экономическое развитие принимающей страны. Они также служат важными мостами, способствующими развитию дружеского сотрудничества между двумя странами.

Прочный фундамент научно-технологического сотрудничества последних лет, а также развитие вьетнамской интеллектуальной общины в Японии помогут создать новую опору - научно-технологическое и инновационное сотрудничество в отношениях между двумя странами, добавил Фам Куанг Хиеу.

По словам заместителя министра науки и технологий Буй Те Зуя, вьетнамская научная интеллигенция за рубежом является незаменимой силой научно-технологического сектора Вьетнама.

Вьетнамские интеллектуалы в Японии занимаются многими видами практической деятельности на благо своей родины и вносят вклад в установление и развитие сотрудничества между Вьетнамом и Японией, особенно в области технологий и инноваций, сказал он.

В ходе пленарной дискуссии, посвященной 50-летним отношениям между Вьетнамом и Японией, ректор Вьетнамо-Японского университета профессор Фурута Моту сказал, что ключом к двусторонним отношениям в будущем будет то, смогут ли они построить действительно равноправное партнерство. По его словам, в настоящее время Вьетнам, благодаря своему быстрому развитию, имеет достаточно оснований и условий для двустороннего «равноправного партнерства» с Японией.

Участники рассмотрели развитие вьетнамо-японских отношений за последние пять десятилетий и обсудили возможности и вызовы, стоящие перед двусторонними отношениями в будущем.

В рамках мероприятия было организовано множество мероприятий, в том числе выставка, посвященная науке, технологиям и торговле, и девять дебатов с участием 62 докладчиков, посвященных направлениям деятельности вьетнамцев в Японии, вызовам и возможностям Вьетнама в области технологии микрочипов, а также зеленой энергетике и устойчивому развитию Вьетнама.

ВИА/ИЖВ

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