Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Стартовал конкурс «Мисс мира Вьетнам-2022»

Мисс мира Вьетнам 2022 получит корону и награду в размере 500 млн. донгов (21.884 долл. США); в то время как вице-миссы отправятся домой с 300 млн. донгов и 200 млн. донгов соответственно.

Предварительный раунд конкурса «Мисс мира Вьетнам-2022» проходит во всех трех северных, центральных и южных регионах страны с 4 апреля по конец июля. Об этом было объявлено на пресс-конференции, посвященной конкурсу красоты, который прошел в центральном городе Дананг 4 апреля.

По словам организатора, полуфинальная ночь состоится 3 сентября, а финальная ночь запланирована на 11 сентября в Дананге.

Мисс мира Вьетнам 2022 получит корону и награду в размере 500 млн. донгов (21.884 долл. США); в то время как вице-миссы отправятся домой с 300 млн. донгов и 200 млн. донгов соответственно.

Нгуен Тху Зыонг, глава организационного совета, сказала, что конкурс направлен на то, чтобы почтить очарование вьетнамских женщин и найти истинных красавиц, чтобы утвердить положение вьетнамской красоты на мировой карте.

Приветствуя конкурс красоты, заместитель директора Департамента культуры и спорта Дананга Нгуен Тхи Хой Ан отметила, что с целью превращения Дананга в город событий и туризма местные власти всегда создают благоприятные условия для организации подобных мероприятий./

ВИА

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