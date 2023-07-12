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Стартовала программа Google для вьетнамских стартапов
Мероприятие было проведено компанией Google совместно с Национальным инновационным центром (NIC) при Министерстве планирования и инвестиций Вьетнама и представительством США во Вьетнаме с целью содействия развитию вьетнамских технологических стартапов.
Программа направлена на усиление поддержки национальных усилий по цифровой трансформации путем организации учебных курсов и сети консультантов для вьетнамских стартапов с целью ускорения роста их бизнеса.
Выступая на мероприятии, заместитель министра планирования и инвестиций Чан Зуй Донг отметил, что данная программа демонстрирует стремление правительства Вьетнама поддерживать развитие инновационной и стартап-экосистемы, а также стремление Google поддерживать инновации и предпринимательство на развивающихся рынках.
Программа основана на успехе программы «Google для стартапов: Startup Academy Vietnam», которая впервые была запущена во Вьетнаме в прошлом году и охватила 50 стартапов из 16 различных ключевых отраслей по всей стране. В этом году программа будет сфокусирована на обучении не 16, а шести ключевых отраслей, что обеспечит более специализированный подход и соответствие основным направлениям развития страны - образованию, здравоохранению, сельскому хозяйству, розничной торговле, финтеху и развитию «умных» городов.
Программа «Акселератор Google для стартапов, Юго-Восточная Азия» рассчитана на три месяца и начинается с пятидневного очного семинара, за которым следуют пять онлайн-семинаров, день выпуска и показательный день для получения инвестиций. В течение этого периода участники программы проведут менторские сессии с экспертами Google и специалистами отрасли.
Двадцать стартапов будут отобраны для участия в индивидуальных тренингах, прямых и групповых менторских сессиях и семинарах. Отобранные стартапы присоединятся к глобальной сети Google for Startups, в которую входят более 1000 компаний из различных регионов.
Google и NIC также совместно разработают обучающие семинары в онлайн формате для 200 стартапов по всей стране.
В прошлом году в рамках программы было проведено 15 семинаров и 283 часа наставничества с экспертами и специалистами отрасли.
Согласно отчету e-Conomy SEA 2022, Вьетнам становится центром стартапов в Юго-Восточной Азии, а объем национальной интернет-экономики к 2025 году может достигнуть 50 млрд. долл. США, что является самым быстрым ростом в регионе. Кроме того, в настоящее время во Вьетнаме насчитывается четыре компании-"единорога", включая частный стартап стоимостью более 1 млрд. долл. США по состоянию на 2023 год, и более 3 400 стартапов с квалифицированной рабочей силой, способной разрабатывать передовые технологические решения и продукты.