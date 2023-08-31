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Стартовала кампания «Делаем мир чище»
Для прибрежных провинций и городов необходимо усиливать деятельность по очистке окружающей среды на пляжах и прибрежных территориях, сосредоточиваясь на сборе трудно разлагающегося мусора из пластика и его транспортировке в объекты переработки.
Подразделения и населенные пункты способствуют пропаганде и распространению информации для повышения осведомленности и ответственности людей и сообществ в защите, сохранении и обеспечении экологической гигиены в местностях, классификации мусора у источника, минимизации образования отходов, увеличении повторного использования и переработки мусора, отказе от использования одноразовых пластиковых изделий и неразлагаемых пластиковых пакетов.
Агентства печати, радио- и телестанции увеличивают время информирования и коммуникации по вопросам защиты окружающей среды, особенно контента, связанного с «зеленой» экономикой, экономикой замкнутого цикла и защитой окружающей среды.
Информационно-коммуникационные материалы Кампании «Делаем мир чище» размещены на электронном информационном портале Министерства природных ресурсов и окружающей среды по адресу http://www.monre.gov.vn/; Центра природных ресурсов и экологических коммуникаций: https://monremedia.vn/.
Кампания «Делаем мир чище» была инициирована Австралией и проводится во всем мире Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде с 1993 года (на 3-й неделе сентября ежегодно).