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НОВОСТИ

Стартовала кампания «Делаем мир чище»

30 августа Министерство природных ресурсов и окружающей среды издало Документ № 7294/BTNMT-TTTT, объявляющий о запуске Кампании по очистке окружающей среды 2023 года, тема которой: «Объединим действия ради более чистого мира». Министерство природных ресурсов и окружающей среды рекомендует подразделениям создавать общественные движения по очистке окружающей среды, посадке деревьев, улучшению и восстановлению окружающей среды в городских районах, особенно на озерах, реках, каналах и т.д.

Для прибрежных провинций и городов необходимо усиливать деятельность по очистке окружающей среды на пляжах и прибрежных территориях, сосредоточиваясь на сборе трудно разлагающегося мусора из пластика и его транспортировке в объекты переработки.

Подразделения и населенные пункты способствуют пропаганде и распространению информации для повышения осведомленности и ответственности людей и сообществ в защите, сохранении и обеспечении экологической гигиены в местностях, классификации мусора у источника, минимизации образования отходов, увеличении повторного использования и переработки мусора, отказе от использования одноразовых пластиковых изделий и неразлагаемых пластиковых пакетов.

Агентства печати, радио- и телестанции увеличивают время информирования и коммуникации по вопросам защиты окружающей среды, особенно контента, связанного с «зеленой» экономикой, экономикой замкнутого цикла и защитой окружающей среды.

Информационно-коммуникационные материалы Кампании «Делаем мир чище» размещены на электронном информационном портале Министерства природных ресурсов и окружающей среды по адресу http://www.monre.gov.vn/; Центра природных ресурсов и экологических коммуникаций: https://monremedia.vn/.

Кампания «Делаем мир чище» была инициирована Австралией и проводится во всем мире Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде с 1993 года (на 3-й неделе сентября ежегодно).

ВИА/ИЖВ

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