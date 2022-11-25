НОВОСТИ
Стартовала благотворительная программа «Бег за сердцем-2023»
Программа завершится благотворительной акцией 12 февраля 2023 года с участием до 10.000 человек.
Деннис Нг, генеральный директор Gamuda Land Vietnam, сказал, что это мероприятие проводится в 9-й раз после двухлетнего перерыва из-за пандемии COVID-19, добавив, что оргкомитет ожидает получить сильную поддержку со стороны сообщества для получения как можно большей суммы денег, потому что тысячи детей ждут «чуда», чтобы получить здоровое сердце.
Те, кто заинтересован в программе или хочет поддержать ее, могут внести свой вклад в фонд, посетив офисы Gamuda Land в Хошимине, перевести деньги в программу Heartbeat Vietnam или принять участие в Vietrace365, одной из самых популярных онлайн-платформ виртуальных гонок в беговом сообществе во Вьетнаме.
С 2013 года программа собрала более 35 млрд. донгов (1,4 млн. долл. США), чтобы помочь более чем 1.300 вьетнамским детям пройти бесплатные операции на сердце.