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НОВОСТИ

Стартапы и инновации - важные движущие силы развития страны в новый период

Стартапы и инновации - важные движущие силы развития страны в новый период, заявил заместитель председателя Национального собрания (НС) Нгуен Дык Хай.

 

Он сделал это на встрече с молодыми предпринимателями, добившимися выдающихся результатов в создании стартапов в 2024 году, которая состоялась 9 августа в Ханое.

Заместитель председателя НС подтвердил, что партия и государство всегда уделяют внимание, поощряют и создают условия молодым предпринимателям для реализации их стартапов и инноваций, особенно в условиях глобализации, международной интеграции и четвертой промышленной революции.

По словам заместителя председателя НС, социально-экономическая ситуация, складывающаяся со многими преимуществами, но также и с вызовами, требует от предпринимателей и предприятий постоянного внедрения инноваций и повышения конкурентоспособности, чтобы помочь стране уверенно интегрироваться в мир.

Поздравляя молодых предпринимателей, удостоенных чести стать "Выдающимися молодыми предпринимателями 2024 года", особенно тех, кто вошел в десятку лучших молодых предпринимателей-стартаперов, Нгуен Дык Хай попросил их продвигать чувство ответственности, лучше выполнять свои задачи, продолжать культивировать этику, деловую культуру, вносить свой вклад, продвигать социальную ответственность и необходимдо поддерживать дух верховенства права в бизнесе.

Предприятия должны тщательно усвоить и эффективно реализовывать политику партии и государства, а также активно содействовать созданию и совершенствованию законов о предприятиях, инвестициях, бизнесе, налогах, финансах и труде, продолжил он.

Предприятия, которыми руководят 86 выдающихся молодых вьетнамских предпринимателей, в прошлом году принесли доход в размере 2,5 триллиона донгов (более 99 миллионов долларов США), а в государственный бюджет поступило 51,6 миллиарда донгов.

Компания, принадлежащая 10 выдающимся молодым предпринимателям-стартаперам, в 2023 году получила доход в размере 1,1 триллиона донгов, внесла в государственный бюджет 31,2 миллиарда донгов и создала рабочие места для 3 722 работников

ИЖВ/ВИА

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