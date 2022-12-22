НОВОСТИ
Стальная корпорация Хоафат впервые экспортирует сталь в Европу
По словам представителя корпорации в Хынг-йене, экспортная партия рулонной стали изготовлена по американским стандартам ASTM, низкоуглеродистая. Продукт используется для изготовления проволоки или обычной проволочной сетки. Срок поставки ожидается в феврале 2023 года.
Сортовой прокат Хоафат экспортируется на все 5 континентов. Выход на новый рынок помогает Хоафату диверсифицировать свои потребительские рынки, создает новый источник дохода в иностранной валюте, уравновешивая торговый баланс Вьетнама.
Помимо сортового проката, Хоафат экспортирует в Европу плоский прокат (HRC) и гофрированное железо.
За последние 11 месяцев Хоафат экспортировала 1,1 млн. тонн строительной стали, включая высококачественные прутки и рулоны, во многие страны и территории, такие как Япония, РК, Малайзия, Сингапур и Гонконг (Китай). Большая доля от объема экспорта приходится на сортовой прокат марок В500В и 500В, соответствующий стандартам Великобритании BS4449 и CS2:2012 (UK Cares).
Хоафат также подписала ряд экспортных заказов на традиционные рынки, такие как Канада, Камбоджа, РК, Таиланд... и поставит их в январе и феврале 2023 года.